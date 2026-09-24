VIDEO/ Stop agli abbruciamenti: il Comune vara il piano di sorveglianza con droni e guardie ambientali

Pugno duro contro gli abbruciamenti e attenzione al decoro urbano, alle tasche dei cittadini e alla salute pubblica. Questa mattina a Palazzo di Città si è tenuto un importante briefing operativo per delineare le nuove strategie dell’Amministrazione comunale. Il Comune di Avellino stoppa definitivamente la pratica degli abbruciamenti e si organizza per garantire una capillare sorveglianza sul territorio. Il piano prevede l’impiego congiunto dei vigili urbani, dei volontari delle guardie ambientali e l’innovativo utilizzo dei droni per monitorare le aree più a rischio. Al tavolo di lavoro erano presenti la Vice Sindaca con delega all’Ambiente, Anna D’Aliasi, il Sindaco Nello Pizza, l’assessore alla Polizia Municipale Ettore Iacovacci, il Comandante dei vigili urbani Michele Arvonio e il Maresciallo del gruppo Carabinieri forestali di Avellino, Umberto Camerlengo. L’obiettivo è bloccare una pratica che comporta un aumento indiscriminato di CO2 nell’aria. “Fino al 30 settembre c’è la legge regionale che vieta gli abbruciamenti, dopo sarà nostra intenzione continuare su una linea di divieto assoluto”, ha chiarito la Vice Sindaca Anna D’Aliasi. Per supportare gli agricoltori e i cittadini, il Comune sta verificando la disponibilità di Grande Srl per il ritiro a pagamento dei residui provenienti dalle coltivazioni. L’azione di controllo si estenderà anche ai comuni limitrofi per evitare che il provvedimento perda efficacia a causa di focolai vicini ai confini.

Oltre alla qualità dell’aria, l’Assessorato all’Ambiente lavora a un altro fronte cruciale: i rifiuti. È in partenza una collaborazione con il consorzio Comieco per effettuare uno studio approfondito sulla produzione di indifferenziata in città. L’obiettivo è chiaro: ridurre i rifiuti non riciclati per abbattere i costi dello smaltimento e, di conseguenza, diminuire la Tari. “La mia intenzione è abbassare la Tari”, ha ribadito D’Aliasi. Infine, l’Amministrazione ha preso in carico anche l’annosa questione del decoro e della salute pubblica legata alla presenza di roditori. “Oltre alla questione pulizia delle strade c’è la questione topi in città, un dato di fatto”, ha spiegato la Vice Sindaca. Per trovare una soluzione strutturale, lunedì mattina è già in calendario un incontro con l’Asl per coordinare gli interventi con il Cidap (Centro di Igiene, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione).