VIDEO/ Racket e usura, l’allarme del Questore Terrazzi: “In Irpinia pochissime denunce”

Pochissime denunce per usura in Irpinia, si contano addirittura sulle dita di una mano. Lo afferma il Questore di Avellino Maurizio Terrazzi a margine delle celebrazioni per l’anniversario dei 170 anni dalla fondazione della Polizia di Stato.

Un reato, quello del racket, statisticamente inesistente ma socialmente molto diffuso: aggiunge l’alto funzionario di Polizia. Nessuna omertà, invece, ma tanta collaborazione dei cittadini per le altre tipologie di crimini.

Certo che, come rilevato dall’ultimo rapporto della DIA, l’Irpinia è tutt’altro che un’isola felice.