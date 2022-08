VIDEO/ Pd, i nomi di via Tagliamento per le Politiche. Boccia: “Mai più notte delle liste”

Il Pd serra le file in vista delle prossime elezioni politiche. Sabato ha fatto visita a via Tagliamento il Commissario Regionale Francesco Boccia per raccogliere le disponibilità alla candidature per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Dalla direzione provinciale sono arrivate le disponibilità di Piero De Luca, Maurizio Petracca, Rosetta D’Amelio, Umberto Del Basso De Caro, Vincenzo De Luca, Franco Vittoria, Domenico Landi e Vittorio Ciarcia.

“Non ci sarà mai più la notte delle liste di Renzi del 2018, ma un confronto a tutti i livelli come stiamo facendo qui, strada per strada, circolo per circolo – commenta Boccia -. Per la collocazione e l’eventuale utilizzo nei collegi si attenderà fino a quando non sarà chiarito il perimetro della coalizione che determinerà anche un confronto sui collegi uninominali con i partiti alleati. Il Pd, in ogni caso, rispetterà la parità di genere”.