VIDEO/ Autotreno in fiamme sotto la galleria di Montemiletto: autostrada chiusa

Paura in galleria lungo l’autostrada A16 Napoli-Bari nel territorio del comune di Montemiletto. Un autotreno ha preso fuoco all’altezza del chilometro 60,5 in direzione Napoli e i Vigili del Fuoco sono entrati all’opera per spegnere le fiamme.

Il tratto autostradale compreso tra Benevento e Avellino Est in entrambe le direzioni è stato temporaneamente chiuso al traffico dei veicoli, per i quali è stata predisposta l’inversione di marcia. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Lo stesso autista del pesante automezzo è riuscito a mettersi in salvo.

Attualmente il traffico in direzione Napoli è bloccato e si registrano 2 chilometri di coda. Agli utenti che da Canosa sono diretti verso Napoli, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Benevento, proseguire lungo SP 136 e immettersi sulla statale 7 “Via Nazionale delle Puglie” in direzione Avellino e rientrare in A16 ad Avellino Est, percorso inverso per chi da Napoli è diretto verso Canosa. Per le lunghe percorrenze in direzione Roma, si consiglia invece di uscire a Benevento proseguire lungo al SS372 Telesina in direzione Caianello e rientrare in A1 a Caianello, percorso inverso per chi da Roma è diretto verso Canosa.

