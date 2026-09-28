Viabilità a Montoro, in Prefettura confronto sulla sicurezza stradale

Questa mattina in Prefettura si è svolto un incontro dedicato alla viabilità e alla sicurezza della circolazione nel Comune di Montoro, richiesto congiuntamente dal Sindaco e dalla Polizia Locale.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Stradale, della Provincia di Avellino e il Comandante della Polizia Locale. Il confronto ha consentito di analizzare l’attuale situazione e di individuare possibili interventi per rafforzare la sicurezza lungo le principali arterie.

Dai dati esaminati l’incidentalità risulta in lieve aumento rispetto agli anni precedenti, nonostante sia significativo l’incremento dei volumi di traffico. Secondo i dati in possesso della Polizia locale gli incidenti registrati da gennaio 2026 a oggi infatti sono 60, a fronte dei 56 rilevati nel 2025.

L’attenzione si è concentrata in particolare sulla SP 90, sulla SP 145, sulla SP 5 e sulla SP 162, oltre che sugli innesti con il raccordo autostradale. Nel corso dell’incontro sono state esaminate le proposte formulate dal Comune per migliorare le condizioni di viabilità e favorire una maggiore moderazione della velocità, con particolare riguardo alla tutela di tutti gli utenti della strada.

La Provincia, quale ente proprietario delle strade interessate, in aggiunta agli interventi recentemente realizzati, ha assicurato che nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori sopralluoghi mirati per individuare le soluzioni tecniche più adeguate, tra quelle consentite dal codice della strada, per rendere più fluida la viabilità e migliorarne la sicurezza. Tra le misure che saranno valutate figurano l’installazione di bande sonore di rallentamento e di pannelli luminosi, oltre agli interventi straordinari che potranno rendersi necessari in relazione alle caratteristiche dei singoli tratti.

Le Forze dell’Ordine hanno confermato l’attenzione già rivolta al territorio nell’ambito delle ordinarie attività di prevenzione e sicurezza stradale.

Proseguiranno, inoltre, le iniziative del Comune rivolte alla sensibilizzazione della cittadinanza e del mondo della scuola sui comportamenti corretti alla guida e sui temi della sicurezza stradale.