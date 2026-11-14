Verde pubblico e sicurezza, completata la potatura dell’albero in zona San Domenico

Ariano Irpino – È stato completato questa mattina l’intervento di potatura dell’albero situato in zona San Domenico, disposto dall’Amministrazione comunale su indicazione del Sindaco Mario Ferrante e dell’Assessore all’Ambiente Sara Pannese. L’intervento, atteso da tempo, si è reso urgente per ragioni di sicurezza pubblica e per tutelare l’incolumità dei cittadini. L’Assessorato all’Ambiente lo ha individuato come prioritario nell’ambito del programma di manutenzione e cura del patrimonio arboreo cittadino.

La potatura in zona San Domenico rientra nelle attività con cui l’Amministrazione comunale interviene sul verde pubblico per prevenire situazioni di pericolo e garantire la fruizione in sicurezza degli spazi pubblici.