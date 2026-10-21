Verde pubblico ad Avellino: dal 22 ottobre interventi di manutenzione e messa in sicurezza

Preservare la salute delle alberature e garantire la sicurezza degli spazi pubblici: è questo l’obiettivo degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio arboreo cittadino che prenderanno il via giovedì 22 ottobre 2026. Le operazioni interesseranno diverse zone della città, dal quartiere Bellizzi a San Tommaso, dal Campo Coni a ContradaQuattrograne, passando per Tuoro Cappuccini, via Guido Festa, via Volpe, Villa Amendola, via Cammarota, via Cesare Uva, via Nicolodi, via Di Guglielmo e via Capuano. Gli interventi, coordinati dall’assessorato al Verde pubblico e cura della città, guidato da Enza Ambrosone, sono stati programmati sulla base delle valutazioni tecniche effettuate dall’agronomo incaricato dal Comune nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio del patrimonio arboreo.

Le verifiche sono state condotte attraverso specifiche analisi V.T.A. (Visual Tree Assessment), finalizzate ad accertare le condizioni vegetative e strutturali degli alberi e a individuare, per ciascun esemplare, gli interventi più appropriati. In relazione alle condizioni riscontrate, sono state previste potature di contenimento o di riduzione della chioma, rimonda del secco, eliminazione di branche compromesse, interventi di riequilibrio e attività di monitoraggio. Nei casi in cui risulti necessario sulla base delle valutazioni tecniche, è stato previsto anche l’abbattimento degli esemplari.

Gli abbattimenti saranno limitati agli alberi per i quali le verifiche hanno individuato tale intervento come necessario. Per le altre alberature si procederà con interventi conservativi e manutentivi o con ulteriori monitoraggi, con l’obiettivo di preservare, ove possibile, gli esemplari e garantirne una corretta gestione nel tempo. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle valutazioni tecniche e secondo le modalità indicate dal professionista incaricato. L’attività rientra nel programma di manutenzione e progressiva messa in sicurezza del verde pubblico comunale, volto a coniugare la tutela del patrimonio arboreo con la sicurezza degli spazi pubblici, della viabilità e delle aree frequentate dai cittadini.

Nei prossimi mesi, inoltre, i giardinieri comunali provvederanno alla messa a dimora di nuovi alberi, con l’obiettivo di compensare gli abbattimenti che si renderanno necessari e contribuire al rinnovo e alla valorizzazione del patrimonio verde cittadino.

L’Amministrazione comunale proseguirà le attività di controllo e monitoraggio delle alberature, programmando gli interventi sulla base delle risultanze tecniche e delle esigenze di tutela, conservazione e sicurezza del verde urbano.