Venticano, gara rifiuti bloccata nonostante due “sì” del TAR: l’opposizione presenta un’interpellanza al Sindaco

Un paradosso amministrativo che i cittadini di Venticano non meritano e che rischia di pesare sulle casse comunali». Con queste parole i consiglieri comunali di opposizione Vittorio Ciarcia, Gerardo Giuseppe Colarusso e Michele Mogavero annunciano la presentazione di una formale interpellanza consiliare, con richiesta di risposta scritta esclusivamente da parte del Sindaco, per fare piena luce sulla gestione del servizio di igiene urbana.

Al centro dell’iniziativa ispettiva c’è la vicenda dell’appalto triennale per la raccolta dei rifiuti (valore stimato circa 955.000 euro), avviato dopo il recesso del Comune da Irpiniambiente S.p.A. deliberato lo scorso gennaio [0.1.17-0.1.18]. Mentre nelle more della gara l’Ente aveva affidato il servizio in via diretta e provvisoria per soli cinque mesi alla società Eco Service (per circa 130.000 euro) [0.1.17-0.1.18], la procedura aperta delegata alla stazione appaltante del Comune di Lioni si è conclusa regolarmente il 21 agosto 2026 con l’aggiudicazione efficace a un altro operatore economico (Ricicloro/Ecomondial).

Da quel momento, però, si è innescato quello che i tre consiglieri definiscono un «cortocircuito istituzionale» [0.1.21-0.1.22]. L’esito della gara è stato infatti impugnato dinanzi al TAR Campania – Sezione staccata di Salerno dal Consorzio Campale Stabile, che aveva indicato in sede di offerta proprio il gestore provvisorio Eco Service quale società esecutrice.

«Nonostante i giudici amministrativi abbiano respinto per ben due volte — prima con ordinanza del 7 ottobre e poi all’esito della camera di consiglio del 4 novembre scorso — le richieste di sospensiva, confermando la piena tenuta e regolarità della gara — dichiarano Ciarcia, Colarusso e Mogavero — a Venticano il contratto triennale resta chiuso in un cassetto e prosegue la gestione transitoria senza gara ben oltre i cinque mesi originariamente previsti». [0.1.21-0.1.22].

Nell’interpellanza l’opposizione punta i fari anche sulle iniziative assunte dall’Amministrazione comunale dopo l’aggiudicazione: dalla costituzione in giudizio al TAR (deliberata il 1° ottobre) fino alla formale diffida inviata il 16 ottobre al Comune di Lioni per chiedere l’annullamento in autotutela della propria stessa gara [0.1.21-0.1.22], richiesta fermamente respinta dalla stazione appaltante di Lioni il successivo 19 ottobre.

«È singolare che il Comune chieda di annullare una gara contestando atti tecnici predisposti dai suoi stessi uffici — proseguono i consiglieri — arrivando allo scontro istituzionale con la stazione appaltante delegata e ignorando due pronunce favorevoli del TAR. Con la nostra interpellanza chiediamo al Sindaco di rispondere nero su bianco su cinque punti precisi: perché non si firma il contratto con il vincitore legittimo, quanto sta costando ai cittadini la prosecuzione dell’affidamento diretto, a chi sono stati affidati gli incarichi legali per questo contenzioso e qualiverifiche preventive siano state fatte sull’assenza di conflitti di interesse rispetto ai ripetuti avvicendamenti avvenuti nell’Area Tecnica».

«La trasparenza sugli appalti pubblici non ammette zone d’ombra né silenzi. — concludono Ciarcia, Colarusso e Mogavero — Aspettiamo risposte chiare e documentate, pronti a portare la discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale».

I Consiglieri Comunali

Vittorio Ciarcia, Gerardo Giuseppe Colarusso e Michele Mogavero