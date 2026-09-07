Incendio Forino: due canadair sul Monte Laura

Un vasto incendio sta devastando dalla tarda mattinata il territorio di Forino, in provincia di Avellino, interessando in particolare la zona impervia del Monte Laura. Le fiamme, alimentate dal vento e dal caldo, si sono estese rapidamente generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono impegnati uomini e mezzi della Protezione Civile della Campania, con il supporto di tre mezzi aerei, tra cui due Canadair, che stanno operando senza sosta per cercare di contenere l’avanzata delle fiamme. Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino impegnate nelle operazioni di spegnimento in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere.

Si sono registrati altri due incendi anche nei comuni di Montemiletto e Taurasi.