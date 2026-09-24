Vasco Rossi Dottore honoris causa all’Università di Salerno: attesi migliaia di fan

Mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 15:30, l’Università di Salerno conferirà a Vasco Rossi il Dottorato honoris causa in Politica e Comunicazione. La cerimonia si terrà nell’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” del campus di Fisciano, dove il celebre artista terrà una lectio magistralis.

Si sta preparando una grande macchina organizzativa per fronteggiare un’attesa affluenza straordinaria, stimata tra le 10mila e le 30mila persone. L’Aula Magna sarà riservata principalmente alla comunità accademica, ma l’Ateneo sta lavorando per permettere anche ai fan di vivere il momento. Non sono al momento previste esibizioni live. Il riconoscimento premia la capacità di Vasco Rossi di creare un linguaggio condiviso tra generazioni, contribuendo alla cultura italiana contemporanea. Si tratta del suo secondo titolo accademico, dopo la laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione conferitagli dalla IULM di Milano nel 2005.