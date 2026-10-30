Variante, rimosso il semaforo all’altezza del Carcere: si torna a circolare sul doppio senso di marcia

Con la conclusione dei lavori da parte della Provincia sul viadotto della Strada Provinciale che sovrasta la Variante, è stato rimosso anche il semaforo all’altezza della Casa Circondariale di Avellino. Il semaforo, installato nei mesi scorsi per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza, aveva causato non pochi rallentamenti e disagi al traffico cittadino. Dopo settimane di code, la circolazione torna finalmente alla normalità nei due sensi di marcia.
Redazione Irpinia
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