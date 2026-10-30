Vandalismi, FdI ringrazia la Polizia: “Grazie alla Digos per aver identificato il responsabile”

Si riportano le dichiarazioni di Ines Fruncillo, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia – Avellino:

«Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Questore di Avellino, dott. Pasquale Picone, e a tutte le donne e gli uomini della Questura che, quotidianamente, con professionalità, dedizione e spirito di sacrificio, operano a tutela delle persone, dei beni pubblici e privati e della serenità della nostra comunità. Proprio ieri ho incontrato personalmente il Questore Picone, al quale rivolgo un particolare e sentito ringraziamento per l’attenzione, la disponibilità e la sensibilità dimostrate, oltre che per il costante impegno al servizio del territorio. Il mio non è un ringraziamento formale, ma il riconoscimento convinto di un lavoro prezioso, spesso silenzioso e lontano dai riflettori, che richiede competenza, equilibrio, coraggio e un profondo senso delle istituzioni. In questo quadro, desidero rivolgere un apprezzamento particolare agli operatori della DIGOS per la meticolosa attività investigativa che ha consentito di identificare una persona nell’ambito degli accertamenti relativi alle scritte e agli imbrattamenti comparsi negli ultimi mesi in diversi punti della città, comprese le sedi di organizzazioni politiche e sindacali, in ultima anche quella di Fratelli d’Italia. Colgo questa occasione per estendere un sentimento di profonda riconoscenza a tutte le Forze di Polizia che operano sul nostro territorio, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, garantendo con il proprio impegno quotidiano un presidio insostituibile di tutela e vicinanza ai cittadini. Proteggere una comunità significa innanzitutto proteggere le persone, la loro incolumità, la loro dignità, la libertà di vivere, lavorare ed esprimere le proprie idee senza il timore di subire violenze, minacce o intimidazioni. Dietro ogni uniforme ci sono donne e uomini che si assumono la responsabilità di intervenire quando altri sono in difficoltà, di affrontare rischi e di garantire, con il proprio lavoro, diritti che troppo spesso consideriamo scontati. È anche grazie a questa presenza, autorevole ma al tempo stesso umana e attenta, che si rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. A tutti loro rinnovo, anche a nome del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia, un sentimento di autentica gratitudine e profondo rispetto. Una comunità è più forte quando sa riconoscere il valore di chi, ogni giorno, sceglie di servirla e proteggerla».