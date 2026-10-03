Vallo Lauro, un testo di Wikimafia inviato all’imprenditore per rafforzare la minaccia del clan Graziano

VALLO LAURO- Si e’ conclusa poco dopo le undici l’udienza di convalida del fermo di indiziato di delitto per associazione a delinquere di stampo mafioso, tentata estorsione aggravata dall’agevolazione al clan Graziano ed estorsione aggravata dall’agevolazione al clan Graziano avvenuti tra febbraio e settembre nel Vallo di Lauro, con richieste di pizzo “a tappeto” nei confronti di quattro soggetti: Graziano Fiore, classe 73, ritenuto il vertice del gruppo sgominato dal provvedimento firmato dal Procuratore Aggiunto della Dda di Napoli Michele Del Prete e dai sostituti Henry Jhon Woodcock e Alfredo Gagliardi, Graziano Rodolfo, classe 85 (che risponde della provvisoria contestazione insieme a Graziano Fiore di associazione a delinquere) , Russo Eugenio, classe 1992 e Nicola Dello Russo, classe 68. Tutti comparsi davanti al Gip Giulio Argenio per l’interrogatorio di convalida. Graziano Fiore (difeso dal penalista Raffaele Bizzarro) Rodolfo Graziano (difeso dal penalista Sabato Graziano) e Nicola Dello Russo (difeso dal penalista Gaetano Aufiero) hanno reso dichiarazioni spontanee e si sono avvalsi della facolta ‘ di non rispondere davanti al magistrato. Russo Eugenio (difeso dall’avvocato Luana Manna) ha risposto alle domande del magistrato. Il coinvolgimento di Dello Russo e Russo e’ meno grave rispetto alle altre due posizioni al vaglio del Gip. Nel pomeriggio ci sarà la decisione sulla richiesta di convalida del fermo da parte della Dda di Napoli.

UN TESTO DI “WIKIMAFIA” PER RAFFORZARE LA RICHIESTA ESTORSIVA

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno registrato anche un episodio particolare nell’ambito delle pressanti richieste che venivano inviate ad uno degli imprenditori finiti nel mirino delle richieste estorsive da parte del clan Graziano. Per rendere inequivoca l’origine della richiesta estorsiva da parte del clan Graziano e, come si legge nella contestazione provvisoria da parte della Procura Antimafia ” per rafforzarne l’efficacia intimidatoria” era stato inviato all’imprenditore l’immagine di un testo dal sito “WikiMafia”, che ricostruiva la genesi del clan Graziano e indicava proprio Fiore Graziano come esponente apicale nell’ambito dell’organizzazione attiva nel Vallo di Lauro. Aerre