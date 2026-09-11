Vallo Lauro, scacco della Polizia al “delivery” di cocaina e crack dal nolano

VALLO LAURO- Un “delivery” della droga tra nolano e Vallo di Lauro. L’ipotesi degli Investigatori, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro, dopo i due arresti eseguiti il 28 agosto scorso a San Paolo Belsito ha trovato un riscontro due giorni fa, quando un ispettore del presidio di Polizia libero dal servizio ha notato una vettura già segnalata per presunti e sospetti episodi di spaccio, all’altezza di Pago del Vallo di Lauro e quella che appariva una cessione di qualcosa. All’interno della stessa vettura, bloccata tra Livardi e San Paolo Belsito, c’era lo stesso trentaduenne arrestato ad agosto per le cessioni di droga, circa 22 pallini di cocaina e crack e sottoposto alla misura dell’obbligo di prezentazione alla polizia giudiziaria. Lo stessa sostanza stupefacente sequestrata al termine della perquisizione di due giorni fa all’ interno del veicolo condotto da un suo familiare, anche lui finito nei guai per complicità nella presunta cessione di sostanza stupefacente. Stavolta le dosi erano minori. Infatti erano 0,6 grammi di cocaina e 0,3 grammi di crack nascosti in un pacchetto di sigarette. Una dose sarebbe stata ceduta ad un cliente a Pago Vallo Lauro. Da quello che ha contestato la Procura di Nola, le indagini sono condotte dal pm Francesco Riccio, ci sarebbero anche altri due episodi di spaccio, avvenuti a Pago Vallo Lauro e Moschiano. Questa mattina il Gip del Tribunale di Nola Giusi Piscitelli ha convalidato l’arresto eseguito dal personale del Commissariato di Lauro, agli ordini del commissario Gianmarco Galdo. Il Gip ha applicato la misura dell’obbligo di dimora a Nola nei confronti del trentaduenne, trasmettendo anche gli atti al giudice davanti al quale si celebra il procedimento per i fatti avvenuti ad agosto (evidentemente per valutare un’ eventuale aggravamento della misura ) e l’obbligo di presentazione alla pg per il cinquantaduenne, che aveva come rilevato anche dalla difesa un ruolo marginale nella vicenda di spaccio. Gli atti del procedimento saranno trasferiti ad Avellino, visto che il Gip del Tribunale di Nola si è dichiarato incompetente alla luce della circostanza accertata dagli agenti che le cessioni della sostanza sono avvenute nel Vallo di Lauro.