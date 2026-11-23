VALLO LAURO- Operaio morto nel settembre del 2019, i giudici della I Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli hanno riformato la sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino nel febbraio 2024, appellata dalla Procura e dalle parti civili, rappresentate dal penalista Sabato Moschiano, dichiarando l’ imputato, un settantenne imprenditore, assolto in primo grado “perche’ il fatto non sussiste”, responsabile del reato di omicidio colposo, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti all’ aggravante, contestata, quella della violazione delle norme prevenzionistiche, lo hanno condannato ad un anno di reclusione , oltre al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con pena sospesa. L’imputato e’ stato condannato al risarcimento del danno, da devolversi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute per il doppio grado di giudizio dalle costituite parti civili, condannandolo anche al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle costituite parti civili di 30.000,00 euro per ognuna di loro.

L’APPELLO DELLA PROCURA E DELLE PARTI CIVILI

I fatti si riferiscono all’accusa di omicidio colposo nei confronti del titolare dell’ azienda agricola, per la morte di Mario Fulvio Moschiano, deceduto nel settembre 2019 in un capannone di Quindici, che avrebbe svolto per anni le mansioni di operaio addetto all’attività carico e scarico dì nocciole all’interno del capannone, dopo averle ritirate presso i produttori, al trasporto presso aziende agricole, lavorando in nero. In particolare era stato colpito dal cordino di una “scala caricatrice a nastro”, mentre eseguiva un ‘operazione di manutenzione,

svitando con una chiave inglese dei bulloni che tenevano bloccato il cordino dal morsetto, un impianto obsoleto e privo di dispositivi di blocco e sicurezza. Il cordino gli aveva provocato una profonda ferita da taglio al collo e una ferita che ne causò il decesso. In primo grado il giudice aveva escluso che fosse provato che la manutenzione rientrasse tra le mansioni dell’operaio e per questo motivo non c’era nesso per condannare il titolare dell’ impresa. Una versione che è stata invece messa in discussione negli appelli di Procura e parte civile, per cui ora si attendono le motivazioni della sentenza, che saranno depositate entro novanta giorni.