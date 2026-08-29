Vallo Lauro, l’ombra di un delivery della droga dopo gli arresti: convalida e obbligo di presentazione alla pg per i due indagati

VALLO LAURO- Droga dal nolano al Vallo di Lauro. Questa e’ l’ ipotesi su cui lavorano gli investigatori del Commissariato di Ps di Lauro, che due giorni fa hanno interrotto una cessione avvenuta nei pressi di Nola di una dose ad un cliente del Vallo di Lauro che aveva incontrato i due pusher, un ventisettenne ed un trentaduenne di Nola, bloccati e tratti in arresto dagli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Per ora c’è questo arresto, ma l’Ipotesi più probabile è che possa trattarsi di un vero e proprio delivery, ovvero di consegne effettuate direttamente nel Vallo di Lauro o a metà strada, come avvenuto qualche giorno fa. Intanto i due giovani presunti pusher arrestati, che avevano nella loro disponibilità undici dosi di crack e altrettante di cocaina, per un totale di circa sei grammi ed all’interno di un marsupio anche la somma di 500 euro, probabile provento dello spaccio, sono comparsi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Nola, che ha accolto la richiesta di convalida della Procura e applicato ad entrambi gli indagati la misura dell’ obbligo di presentazione alla pg. Sara’ un processo per direttissima a stabilire la loro eventuale responsabilità nella condotta di spaccio. Le indagini del Commissariato di Ps di Lauro intanto continuano, anche alla luce di un fenomeno di spaccio e soprattutto di consumo e di domanda dello stupefacente sempre più crescente nella zona del Vallo di Lauro.