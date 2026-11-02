Vallo Lauro, grave incidente sulla Ss7bis: quattro feriti, due sono minorenni

MARZANO DI NOLA- Quattro feriti, due dei quali minorenni, tutti componenti dello stesso nucleo familiare coinvolto in uno schianto lungo la Ss7bis, la Statale delle Puglie che collega il nolano al Vallo di Lauro. L’impatto tra la vettura sulla quale viaggiavano i feriti, che per cause in corso di accertamento e’ finita fuori strada e due vetture in sosta, sono ancora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti insieme alla Polizia Locale per soccorrere le persone coinvolte e ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Le ragioni per cui l’automobilista alla guida della vettura ha perso il controllo del veicolo non sono ancora state definite dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Baiano. I feriti sono stati trasportati a Nola e poi trasferiti in vari ospedali, anche a causa delle lesioni riportate. La loro prognosi è riservata ma almeno dalle prime indiscrezioni nessuno correrebbe pericolo di vita. I due minori hanno riportato fratture alla clavicola e alla mandibola. Il padre, alla guida della vettura invece ha riportato ferite più gravi agli arti superiori. L’ impatto poteva avere conseguenze più gravi, per fortuna nessuno era presente al momento in cui la vettura si è schiantata contro le altre due auto. Tanta paura soprattutto per i minorenni. Sul posto le ambulanze e il personale del 118 che hanno trasferito i feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola.