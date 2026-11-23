VALLO LAURO- Raccolta di offerte per la Madonna Dell’Arco senza alcuna autorizzazione, due Comuni del Vallo di Lauro “allertano” la cittadinanza. I Comuni di Quindici e Moschiano hanno portato a

conoscenza della cittadinanza, come si legge sulle bacheche social dei due enti: “che, nelle ultime settimane, sono stati segnalati sul territorio comunale soggetti che, qualificandosi come incaricati della raccolta di offerte in denaro a favore del Santuario / Culto della Madonna dell’Arco, si aggirano per le vie del paese avvicinando i cittadini con tale finalità”. Secondo quanto accertato dalle amministrazioni comunali: “le suddette persone non risultano in alcun modo autorizzate dalla competente autorità ecclesiastica, né dalla Parrocchia né dal Santuario medesimo, a svolgere alcuna attività di raccolta fondi per conto degli stessi. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare la massima attenzione e cautela, a non corrispondere somme di denaro a persone non identificate o prive di idonea documentazione comprovante l’effettiva autorizzazione, e a segnalare con tempestività ogni episodio sospetto alle Forze dell’Ordine competenti, al fine di tutelare la collettività da eventuali tentativi di raggiro”.