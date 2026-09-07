Vallo Lauro, dopo sei anni il vicequestore Iannuzzi lascia il Commissariato di Lauro

VALLO LAURO- “In questi anni abbiamo difeso strenuamente i cittadini del Vallo di Lauro e penso che ci siamo riusciti”. E’ cosi, senza nascondere la sua emozione, che il vicequestore Elio Iannuzzi ha voluto sottolineare l’impegno degli ultimi sei anni alla guida del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro. Un risultato raggiunto grazie ad una squadra “eccellente”, come ha ricordato il dirigente di Polizia, che “non avendo la presunzione di intestarmi risultati che sono frutto del lavoro di squadra, posso garantire che io sono stato sempre davanti a loro” e sempre con passione e professionalita’. Un territorio cui in questi anni il dirigente del Commissariato di Lauro si è legato profondamente. Bellezza e onesta’ le caratteristiche del territorio e dei suoi cittadini. Al saluto di Iannuzzi, che da domani guiderà il Commissariato di Cervinara, presenti i comandanti della Compagnia dei Carabinieri di Baiano, il maggiore Gianfranco Iannelli e i comandanti delle stazioni del Vallo di Lauro, il comandante della Tenenza delle Fiamme Gialle di Baiano, Francesco Senatore, il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione insieme alla consigliere Paola Scafuro, il sindaco di Quindici Alessandro Siniscalchi e il vicesindaco Giammichele Palmese, il sindaco di Pago Vallo Lauro Antonio Mercogliano, il sindaco di Moschiano Sergio Pacia, il sindaco di Domicella Antonio Corbisiero, l’assessore di Marzano di Nola Alessandro Sepe. Il saluto al dirigente Iannuzzi anche di Don Luigi Vitale, per la “custodia” del territorio rappresentata dal lavoro della Polizia e una targa consegnata dal sindaco di Lauro Boglione per l’ impegno in questi sei anni in un avamposto importante come quello del Vallo di Lauro. Sei anni di grande collaborazione anche con le altre forze dell’ordine, ma in particolare di risultati operativi nell’offensiva contro le piazze di spaccio della droga, la detenzione di armi, decine quelle sequestrate e il contrasto a truffe e criminalita’organizzata. Tra le operazioni di maggiore rilievo quella che ha disarticolato un’associazione dedita alle truffa sui sinistri stradali. Aerre