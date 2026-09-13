Vallo Lauro, corse scolastiche per Nola e Palma Campania: Eav rassicura Picone

VALLO LAURO- Saranno ripristinate dal 15 settembre, con l’entrata in vigore degli orari scolastici le corse tra Vallo di Lauro e Nola e Palma Campania soppresse in questa prima fase del mese di settembre. L’Eav ha rassicurato così il presidente della Provincia Fausto Picone, che, raccogliendo le “numerose segnalazioni da parte di sindaci,amministratori locali famiglie degli studenti, che hanno manifestato forte preoccupazione per le dificoltà derivanti dalla riduzione dei collegamenti e richiesto un intervento volto a garantire condizioni adeguate di mobilità per l’ utenza scolastica” raccolte dal consigliere provinciale del Partito Democratico e delegato ai Trasporti Umberto Iovino, aveva firmato all’Eav una richiesta urgente di ripristino potenziaments dei collegamenti dal Vallo di Lauro verso Palma Campania e Nola a servizio dell utenza scolastica. La nota era stata inviata anche all’assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo e ai dirigenti del settore. Picone aveva segnalato e sottoposto ai vertici Eav la problematica relativa al “servizio di trasporto pubblico a servizio degli studenti residenti nei comuni del Vallo di Lauro”.

A seguito dell’ultimo aggiornamento degli orari e delle corse, in vigore dal 19 settembre e pubblicato sul sito ufficiale dell’Azienda, sono emerse significative criticità nei collegamenti del Vallo di Lauro con i centri di Palma Campania e Nola, sedi di numerosi istituti di istruzione

secondaria superiore. In particolare, risultano soppresse tre corse precedentemente disponibili, con conseguenti.ripercussionisull’organizzazione quotidiana degli spostamenti degli studenti che frequentano, tra gli altri, il Liceo Rosmini e l’Istituto Albertini.Pur nella consapevolezza che la programmazione del servizio di trasporto pubblico rtientri nell’ambito delle competenze regionali, ritiene opportuno, nell’ ‘ottica di una proficua collaborazione e sinergia istituzionale, sottoporre la questione all’attenzione di Eav, quale soggetto direttamente interessato alla gestione all’erogazione del servizio..”. Anche per “assicurare agli studenti la possibilità di raggiungere gli istuti scolasici in condizioni di regolarità, sicurezza e tempi di percorrenza compatibili con le esigenze didattiche, evitando il ricorso obbligato a mezzi di trasporto privati . Si ritiene inoltre, che la garanzia di adeguati collegamenti con i principali Poli scolastici costituisca un elemento essenziale per contrastare i fenomeni di marginalizzazione isolamento

e per assicurare pari opportunità alle giovani generazioni residenti nel

delle aree interne territorio”. Per questo motivo la Provincia si era immediatamente mobilitata, come sottolineato anche dallo stesso consigliere Iovino: “le segnalazioni da parte dei sindaci e delle famiglie sono state immediatamente raccolte dal presidente Picone, che ha ricevuto ampie rassicurazioni in merito al ripristino delle corse a partire dal 15 settembre. L’impegno per garantire ai giovani studenti il diritto ad un trasporto pubblico locale adeguato ci vede impegnati al massimo come Provincia”. Soddisfatti delle rassicurazioni da parte della società di trasporti anche i genitori.