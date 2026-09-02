Vallo Lauro, Casa di Comunità nell’ex Parco degli Ulivi, Iovino: entro ottobre primi servizi

VALLO LAURO- “La realizzazione della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità di Moschiano rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del nostro territorio e per il rafforzamento dei servizi sanitari destinati ai cittadini”. Così in una nota il consigliere provinciale del Partito Democratico Umberto Iovino, intervenuto sulla ormai prossima apertura della Casa di Comunità, in attesa che si definiscono i lavori per l’Ospedale di Comunità. “Un percorso sostenuto anche dalla costante interlocuzione con l’ASL di Avellino e dall’impegno della Giunta regionale di centrosinistra- ricorda Iovino- che ha creduto nel potenziamento della sanità territoriale. Dopo anni di inerzia e abbandono, abbiamo scelto di intervenire per restituire dignità a una struttura rimasta per troppo tempo inutilizzata, trasformandola in una risorsa al servizio della popolazione”. Un intervento nato, come spiega il rappresentante a Palazzo Caracciolo: “A seguito delle preoccupazioni raccolte negli ultimi mesi tra i cittadini e sul territorio, abbiamo avuto un’interlocuzione con l’ASL di Avellino, ricevendo rassicurazioni sull’andamento dei lavori e sul rispetto delle tempistiche previste. Entro il mese di ottobre saranno attivi i primi servizi rivolti alla popolazione e all’intero comprensorio. Entro dicembre sarà attivo anche l’Ospedale di Comunità,rafforzando ulteriormente l’assistenza sanitaria e sociosanitaria.Nel corso dei lavori sono state affrontate alcune difficoltà tecniche, che hanno causato un lieve ritardo”. E ha ricordato come si arrivi a questo risultato: “Oggi, dopo anni di immobilismo, possiamo guardare a questo percorso con soddisfazione. Una struttura abbandonata torna a essere patrimonio collettivo e un punto di riferimento per Moschiano e per l’interno vallo di Lauro.È questa la politica che va portata avanti. É questa la politica sana, capace di realizzare e migliorare le condizioni di vita di ogni singolo cittadino”.