La Polizia di Stato di Avellino ha dato esecuzione ad un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 50enne residente in un Comune irpino del Vallo di Lauro.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro (AV), nella giornata di ieri, hanno notificato all’uomo, già deferito dagli agenti all’A.G. per lesioni personali in danno di un suo congiunto, un decreto di allontanamento di urgenza dall’abitazione di residenza del suo nucleo familiare, emesso dalla Procura dalla Repubblica presso il Tribunale di Avellino, essendo emerso nei confronti dello stesso un quadro indiziario, perdurante nel tempo, di maltrattamenti contro i suoi familiari.

Le attività svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino nell’ambito del cd. Codice Rosso sono tese a rafforzare la tutela delle fasce deboli con l’obiettivo di proteggere le persone in condizioni di vulnerabilità.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.