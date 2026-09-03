Vallo di Lauro, i Carabinieri ritirano armi e munizioni a 60enne

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al controllo sul rispetto delle normative per la detenzione di armi e munizioni disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola, ai sensi dell’art.39 del TULPS, hanno proceduto al ritiro cautelare di nove fucili e numeroso munizionamento legalmente detenuti da un 60enne del Vallo di Lauro. I dovuti controlli sull’assoluta affidabilità alla detenzione sono scattati in seguito a tensioni condominiali in fase di approfondimento. Sono stati ritirati anche i relativi titoli abilitativi di Polizia.