Valle Caudina, perquisizione della Polizia: arrestato per spaccio di cocaina un trentasettenne

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Ventitre’ grammi di cocaina, un’ ingente somma di denaro, quasi settemila euro in banconote di vario taglio, due bilancini di precisone e tutto il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Quello che hanno trovato nella disponibilità di un trentasettenne di San Martino Valle Caudina, al termine di una perquisizione , gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Cervinara, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, arrivato da qualche settimana alla guida del presidio di Polizia in Valle Caudina. Gli agenti hanno arrestato il 37enne per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. Un’attività, quella scattata ieri nel comune della Valle Caudina, finalizzata a contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Cosi’ poliziotti del Commissariato di P.S. di Cervinara all’esito di attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno tratto in arresto il 37enne di San Martino Valle Caudina , incensurato. L’uomo è stato trovato in possesso di 23 grammi di cocaina, di due bilancini di precisione e materiale in cellophane adatto per il confezionamento nonché della somma contante di 6.870 euro, in banconote di vario taglio, di cui non sapeva giustificare il possesso. Tutto il materiale rinvenuto è stato debitamente sottoposto a sequestro.

Al termine dell’udienza di convalida, il G.I.P. presso il Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto e applicato all’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sara accertata solo all’esito del giudizio definitivo.