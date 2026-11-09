Valle Caudina, maxi blitz antidroga: 12 misure cautelari tra Benevento, Avellino e Salerno

Blitz dei Carabinieri nelle prime ore della mattinata di oggi nelle province di Benevento, Avellino e Salerno. I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito di un’articolata attività coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di 12 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti – cocaina, hashish e marijuana – oltre che di diversi reati connessi e di estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Per nove indagati è stata disposta la custodia in carcere, mentre per altri tre gli arresti domiciliari.

L’indagine ha consentito di disarticolare una complessa struttura criminale operante nella Valle Caudina e nella Valle del Vitulanese, con ramificazioni nelle province di Benevento e Avellino. Le investigazioni hanno permesso di ricostruire gli interessi del sodalizio, individuando le piazze di spaccio di Montesarchio e dei comuni limitrofi, dove sarebbero stati adottati anche violenti metodi di coercizione nei confronti dei debitori insolventi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’organizzazione era strutturata secondo un rigido schema piramidale, con una suddivisione dei ruoli tra promotori, coordinatori logistici, corrieri, custodi e distributori di zona. I vertici avrebbero gestito la contabilità interna e una cassa comune, diversificando i canali di approvvigionamento e il costante rifornimento di stupefacenti da destinare alle diverse piazze di spaccio.

La struttura avrebbe inoltre ampliato i propri canali di approvvigionamento all’ingrosso attraverso collegamenti con appartenenti a clan camorristici dell’area napoletana e salernitana, oltre che con esponenti di cosche della ’ndrangheta calabrese.

Lo stoccaggio, il taglio, la pesatura e il confezionamento della droga sarebbero stati effettuati all’interno di abitazioni private e garage. Le riunioni operative, la custodia del denaro e la veicolazione di messaggi criptici sarebbero invece avvenute anche attraverso la copertura di un’attività commerciale di vendita di prodotti sanitari e ortopedici.

Nel corso delle indagini sono stati documentati frequenti contatti con esponenti della criminalità locale organizzata, oltre al coinvolgimento di alcuni sodali nella realizzazione di azioni intimidatorie finalizzate al recupero di crediti connessi alla compravendita di stupefacenti.

I provvedimenti eseguiti costituiscono misure cautelari adottate nell’ambito delle indagini preliminari. Gli indagati sono pertanto da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.