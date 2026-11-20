I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara (AV), nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei fenomeni delittuosi, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, e delle condotte che possono arrecare disturbo alla sicurezza e alla quiete pubblica, hanno eseguito numerosi controlli nei territori di Cervinara e dei Comuni limitrofi della Valle Caudina.

Nel corso delle attività, sono stati controllati numerosi veicoli, identificate 227 persone e denunciati tre uomini.

In particolare un 52enne di Cervinara (AV), gravato da precedenti di polizia, è stato denunciato per guida senza patente, mentre un 19enne del beneventano è stato deferito per fuga pericolosa, in quanto, a bordo di un motociclo, non si fermava all’Alt Polizia intimatogli dai poliziotti durante di un posto di controllo, dandosi a precipitosa fuga e creando pericolo per l’incolumità pubblica e degli agenti operanti. Inoltre, un 41enne di Cervinara (AV), gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale e per furto di un’autovettura.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.