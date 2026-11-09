Valle Caudina, controlli della Polizia: arrestato 32enne con documenti falsi, denunciata una donna

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara (AV), nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei fenomeni delittuosi, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, e delle condotte che possono arrecare disturbo alla sicurezza e alla quiete pubblica, hanno eseguito numerosi controlli nei territori di Cervinara e dei Comuni limitrofi della Valle Caudina. Nel corso delle attività, un 32enne di Rotondi (AV), gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per possesso di documento identificativo falso, in quanto, durante un controllo, alla richiesta degli agenti, forniva una carta di identità elettronica valida per l’espatrio, priva di microchip, dispositivo integrato nella carta e necessario per le funzioni identificative e di autenticazione digitale. L’uomo è stato altresì denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto trovato in possesso di una patente di guida falsa. Entrambi i documenti sono stati debitamente sottoposti a sequestro. Prosegue l’attività di intensificazione dei controlli sulle carte di identità elettroniche, al fine di contrastare il ricorrente fenomeno della rimozione di microchip, che altera l’autenticità del documento identificativo, e il riutilizzo del dispositivo per scopi illeciti. Inoltre, è stata deferita all’A.G. una donna 35enne di Cervinara (AV) per spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino tre giovani ventenni in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per uso personale, sottoposta a sequestro.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.