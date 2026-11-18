AVELLINO- Giuseppe Iavarone lascia il carcere per andare agli arresti domiciliari. I giudici della Dodicesima Sezione del Tribunale di Napoli hanno sostituto la misura cautelare nei confronti del ristoratore di Summonte arrestato qualche settimana fa dai militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino per usura e tentata estorsione ai danni del titolare di un’attivita’ nel centro di Avellino. La decisione dei giudici del Tribunale della Liberta’ di Napoli e’ giunta al termine dell’udienza dove è stata discussa l’istanza di annullamento della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale Giulio Argenio, quella firmata dai penalisti Dario Vannetiello (che ha ripreso da qualche giorno anche per la fase cautelare e non più come da qualche anno solo per i processi in Cassazione la sua attività professionale) e Valeria Verrusio.

LE INDAGINI E L’ ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO

Iavarone e’ accusato di usura aggravata e tentata estorsione ai danni di un imprenditore che gestisce un’attivita’ nel centro del capoluogo irpino, che nell’ottobre scorso aveva denunciato la vicenda alla Guardia di Finanza di Avellino. Due le ipotesi di usura (l’arresto eseguito per la tentata estorsione relativa alla seconda delle due ipotesi provvisoriamente contestate). La prima sarebbe avvenuta ad agosto, quando l’imprenditore in difficoltà economiche avrebbe ottenuto un prestito di 3000 euro per cui avrebbe dovuto consegnare nel giro di qualche giorno una somma di 3500 euro. La seconda invece, quella per cui e’ scattato l’arresto (convalidato dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura) e’ relativa ad una somma di 15mila euro prestata a fine agosto dal ristoratore, per cui sarebbe stata pattuita la restituzione in quattro rate della somma di 19 mila euro, un tasso usuraio superiore al venti per cento. Dopo una prima rata a fine settembre, l’imprenditore avrebbe avuto difficoltà a pagare quella successiva, una somma di 4500 euro da versare a fine ottobre. Per cui avrebbe ricevuto la pressante richiesta di onorare quanto dovuto dal ristoratore, che il 4 novembre era stato tratto in arresto. Nel corso delle perquisizioni disposte dal sostituto procuratore Chiara Guerrriero, il magistrato che coordina le indagini dei militari della Guardia di Finanza, era stata sottoposta a sequestro anche una somma in contanti di ventimila euro e orologi di lusso per un valore di circa 100mila euro. La decisione del Riesame, questo si capirà con il deposito delle motivazioni, ha intanto rivalutato e attenuato la misura nei confronti del ristoratore, che ha sempre respinto le accuse e che deve ritenersi innocente, fino a giudizio definitivo.