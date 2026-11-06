Usura e tentata estorsione, arrestato imprenditore nel centro di Avellino

Si è concluso con un arresto il percorso investigativo condotto dai finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, sotto la direzione della Procura della Repubblica. Un imprenditore locale, titolare di un’attività commerciale ubicata nel centro del capoluogo irpino, è finito in manette con l’accusa di usura e tentata estorsione. Un caso che permea le dinamiche criminali che troppo spesso si annidano nel tessuto economico della città, approfittando delle difficoltà finanziarie di chi cerca soluzioni disperate.

L’attività investigativa ha avuto origine dalla denuncia sporta da un imprenditore che, versando in una situazione debitoria complessa, ha subito le imposizioni del presunto usuraio. Quest’ultimo avrebbe approfittato dello stato di bisogno della vittima, prestando denaro a tassi di interesse pari a circa il 70% del tasso nominale di finanziamento, una percentuale che configura ineluttabilmente il reato di usura. Una vera e propria trappola dalla quale è difficile liberarsi, che trasforma il prestito in una catena senza fine.

Immediatamente dopo l’arresto, i finanzieri del Nucleo Polizia Economico Finanziaria hanno eseguito perquisizioni presso la cassaforte dell’imprenditore arrestato. Qui sono stati rinvenuti circa 20.000 euro in contanti, 7 lingotti d’oro e altri beni per un valore stimato in circa 100.000 euro. Un florilegio di beni che testimonia la redditività di un’attività illecita che si nutre della disperazione altrui.

Il risultato odierno conferma la sinergia operativa tra la Procura della Repubblica e il Corpo della Guardia di Finanza in un contesto così delicato, quale quello dei reati commessi in danno di imprenditori in difficoltà economica. Reati rispetto ai quali è necessario dare risposte concrete e sollecite, denunciando chi si affida a figure che assurgono a prestatori ma che in realtà sono solo sfruttatori.

Si ricorda che la misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari e che la convalida dello stesso è al vaglio del Giudice delle indagini preliminari. L’indagato è soggetto sottoposto alle indagini e, quindi, presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna. Un caveat necessario per ricordare che il percorso giudiziario è appena iniziato e che solo l’aula di tribunale potrà stabilire la verità dei fatti.