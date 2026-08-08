US Avellino, tutti gli sponsor del Kit Gara 2026/2027

L’Us Avellino 1912 è lieta di annunciare le partnership con le aziende che affiancheranno i biancoverdi nella stagione 2026/2027 apponendo il proprio logo sul kit gara.

Il Main Sponsor Istituzionale, come ormai già noto, sarà per il secondo anno consecutivo la Provincia di Avellino.

“Aggregazione. È davvero il sostantivo giusto per questa iniziativa. L’Us Avellino 1912 unisce il nostro territorio, le 118 comunità. Una festa identitaria di riscoperta e valorizzazione delle radici, che va nella direzione della nostra idea di sponsorizzazione della squadra per la stagione agonistica ormai alle porte – ha dichiarato il presidente della Provincia di Avellino Fausto Picone – Puntiamo a promuovere le nostre eccellenze dentro e fuori i confini della provincia. Vogliamo far conoscere e riscoprire l’Irpinia agli irpini e a quanti non risiedono nei nostri comuni. Il Passaporto Irpino è uno degli strumenti, ma non il solo. Diverse le iniziative che ci saranno, nella convinzione che la squadra biancoverde è uno straordinario veicolo di promozione”.

Presente sul fronte maglia, per l’ottava stagione consecutiva, il main sponsor Cosmopol.

“Con grande entusiasmo, anche per la prossima stagione sportiva, Cosmopol S.p.A. sarà presente con il proprio brand sulla gloriosa maglia dell’Avellino Calcio” – dichiara con orgoglio il dott. Carlo Matarazzo – “È questo l’ottavo campionato nel quale Cosmopol accompagnerà il progetto sportivo dell’U.S. Avelino, confermando la propria piena fiducia e sostegno alla società, alla squadra ed al team biancoverde nel suo insieme.

L’Avellino non è solo calcio, ma, per tutti noi tifosi irpini, è passione, identità ed attaccamento alle proprie radici, è voglia di continuare a crescere, di affermarsi oltre i confini dell’Irpinia, con impegno e dedizione.

Anche la nostra realtà aziendale si identifica in questa visione del futuro ed in questi anni continua il proprio ambizioso progetto di sviluppo.

Il gruppo Cosmopol oggi garantisce sicurezza nelle case e nelle attività di oltre 60.000 clienti in Italia, potendo contare sulla professionalità di 6500 addetti, con una presenza diretta in 18 regioni italiane, grazie ad una struttura costituita da 9 Centrali Operative, certificate UNI 50518, ed oltre 40 distaccamenti operativi.

Il brand Cosmopol sulla maglia biancoverde è la conferma di un sodalizio che dura nel tempo, con la tenacia e l’amore per i nostri colori che ci unisce a tutti i tifosi Irpini.”

Saranno inoltre Sponsor del Kit Gara, posizionati sulla divisa da gioco, Mi.Ba (Retro maglia), Centro Commerciale Mercogliano (Manica destra), Ecoservice (Manica Sinistra), Soft Tecnology (Pantaloncini).

Anche quest’anno la Famiglia Barletta ha rinnovato il legame tra la Mi.Ba. e l’U.S. Avellino 1912. L’azienda specializzata nella rivendita di infissi in Legno/Legno-Alluminio e Pvc, porte interne e coordinati come cabine armadio, scale e pergotende per il terzo anno consecutivo sarà presente sulla maglia gara del club dove vedrà il logo di Mi.Ba. posizionato in basso sul retro maglia.

“Il legame con la famiglia D’Agostino e la bontà dei progetti che stanno mettendo in essere ci ha spinti anche se con non pochi sacrifici a sostenere maggiormente la squadra con un contributo maggiore in vista della prossima stagione – ha affermato Paco Barletta, amministratore di Mi.Ba. – lo facciamo con grande entusiasmo, innanzitutto perché siamo grandi tifosi e amiamo i colori Biancoverdi e poi perché crediamo che con la perseveranza si potranno ottenere quegli obiettivi che tutti noi sogniamo”.

“Il Centro Commerciale Mercogliano è orgoglioso di rinnovare la sinergia con l’US Avellino – dichiara Massimo Abate, il Presidente del Gruppo Abate – Il Centro Commerciale Mercogliano, prima galleria shopping nata in Irpinia, è da sempre un punto di riferimento in provincia di Avellino e vuole continuare ad esserlo. Da sempre spinti da una visione innovativa e attenta alle sfide del nostro territorio riteniamo prestogiosa la partnership con il club biancoverde”.

Per il primo anno la Ecoservice srl, realtà leader nel settore dei trasporti e della logistica ambientale, al fianco dell’U.S. Avellino 1912, condividendo l’obiettivo di far viaggiare lontano ambizioni e sogni del territorio irpino.

Passione, determinazione e un forte legame con il territorio: sono questi i valori condivisi alla base dell’accordo di sponsorizzazione siglato tra la Ecoservice srl e la U.S. Avellino 1912.

“Svolgiamo il nostro lavoro quotidiano – ha dichiarato il CEO di Ecoservice srl Fabio Lomaestro – con affidabilità e precisione, credendo che la costanza, il lavoro di squadra e la capacità di superare le sfide fanno la differenza. Per queste ragioni abbiamo condiviso il progetto della famiglia D’AGOSTINO, sostenendo una realtà sportiva che rappresenta l’identità e l’orgoglio della nostra Irpinia”.

Quando una squadra scende in campo, anche il territorio gioca la sua partita: Soft Tecnology ancora al fianco dell’US Avellino 1912.

È con questo spirito che Soft Tecnology rinnova il proprio sostegno all’US Avellino, confermando anche per la nuova stagione la propria vicinanza al club biancoverde e a una realtà sportiva che rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità irpina.

“Essere ancora al fianco dell’US Avellino rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio – dichiara l’Amministratore Delegato di Soft Tecnology, Danilo Pedata – perché questa partnership nasce da una profonda sintonia di valori. Nel calcio, così come nel mondo dell’impresa, i risultati arrivano quando persone, competenze e professionalità lavorano nella stessa direzione“.

“L’Avellino rappresenta una passione che attraversa generazioni e un patrimonio importante per il nostro territorio. Come azienda nata e cresciuta sul territorio, siamo convinti che sostenere le eccellenze locali significhi contribuire alla crescita della nostra comunità”.

Da anni Soft Tecnology accompagna aziende, enti e professionisti nei percorsi di innovazione e trasformazione digitale, attraverso un modello che guarda alle nuove esigenze del mercato: essere un unico partner capace di integrare tecnologia, competenze e soluzioni per ogni esigenza del business.

Dalla digitalizzazione alla cybersecurity, dalle infrastrutture IT alla stampa professionale, fino alla progettazione degli ambienti di lavoro, Soft Tecnology propone un nuovo modo di supportare le imprese: non tanti fornitori separati, ma un unico interlocutore in grado di progettare, coordinare e realizzare soluzioni complete.

“Il futuro appartiene a chi sa fare squadra, innovare e costruire valore nel tempo – conclude Pedata –. Ed è questo lo spirito con cui continuiamo il nostro percorso insieme all’US Avellino”.