U.S. Avellino, salutano Maisto e Insigne, arrivano Di Bitonto e Adamo

L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato una serie di operazioni di mercato nella giornata odierna che ridisegnano parte dell’organico biancoverde, con due uscite a titolo definitivo e altrettanti arrivi in prestito.

Il club ha comunicato la partenza di Francesco Maisto, ceduto a titolo definitivo al Campobasso Football Club. A lasciare l’Irpinia è anche Roberto Insigne, trasferito a titolo definitivo al Catania Football Club. Per entrambi, la società ha espresso gratitudine per l’impegno mostrato in maglia biancoverde, augurando il miglior proseguimento di carriera.

In entrata, l’Avellino registra il prestito di Alessandro Di Bitonto dall’U.S. Sassuolo. Classe 2005, difensore, cresciuto nel vivaio neroverde, Di Bitonto vanta uno scudetto Primavera, una Supercoppa e un Viareggio. Nella scorsa stagione ha maturato la prima esperienza tra i professionisti con il Gubbio, collezionando 35 presenze e un gol tra campionato, Coppa Italia di Serie C e playoff.

Dallo Spezia Calcio arriva invece Emanuele Pio Adamo, ingaggiato in prestito con diritto di opzione. Esterno classe 1998, Adamo porta con sé un bagaglio di 244 presenze tra i professionisti, 17 gol e 27 assist. Per lui si tratta di un ritorno ad Avellino: nella stagione 2020/2021 aveva già indossato la maglia biancoverde, totalizzando 34 presenze, 2 gol e 3 assist.