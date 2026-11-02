Urbanistica, l’opposizione di Venticano presenta un duro ricorso contro il P.U.C

L’antitesi della buona politica: il confronto con il “Modello Lioni”

Secondo i consiglieri d’opposizione, le storture della pianificazione di Venticano appaiono ancora più gravi se confrontate con le buone pratiche che stanno emergendo in Irpinia. “Proprio in questi giorni sul territorio provinciale si celebra il P.U.C. del Comune di Lioni come esempio virtuoso di pianificazione a consumo di suolo zero, basato sullo studio dello spopolamento, sul censimento delle case vuote e sul riuso esclusivo del patrimonio edilizio esistente. Il Comune di Venticano si colloca agli antipodi di questa visione moderna e sostenibile: anziché rigenerare l’esistente, la nostra amministrazione decide di cementificare aree libere senza alcuna necessità demografica, ignorando le reali esigenze della comunità.”

Il filo conduttore: la volontà ostinata di demolire le scuole

Questo modo di amministrare senza alcuna logica, secondo la minoranza, si riflette anche nella gestione dell’edilizia scolastica. Il paragone immediato è con la vicenda del Polo Scolastico. Anche in quel caso, la maggioranza ha palesato la volontà ostinata di voler abbattere a tutti i costi gli edifici scolastici attuali. Un progetto per ora solo presentato sulla carta, ma che ha già visto l’abbandono del vecchio piano che prevedeva una sede diversa, sicura e indipendente. La maggioranza intende imporre la demolizione e la ricostruzione nello stesso identico imbuto di traffico cittadino, senza alcuna garanzia logistica o temporale, scaricando sulle famiglie quelli che lo stesso Sindaco, in assemblea pubblica, ha definito “anni di sacrifici”.

La dichiarazione dei consiglieri d’opposizione:

“Siamo di fronte a scelte scellerate e prive di una seria istruttoria scientifica o demografica. Ieri hanno proposto lo smantellamento al buio delle nostre scuole, oggi firmano la condanna del territorio con un P.U.C. che ignora le leggi vigenti e va in direzione opposta rispetto alla tutela dell’ambiente. Tra cemento ingiustificato e la prospettiva di miasmi a ridosso delle aree abitate e di pregio, quale eredità lascerà questo operato? Solo macerie materiali ed economiche. Abbiamo il dovere di tutelare l’interesse pubblico, la salute e la sicurezza della collettività, ed è per questo che chiediamo un riesame totale e trasparente dell’intero Piano”.

L’opposizione ha chiesto formalmente l’acquisizione del ricorso e l’interruzione immediata delle successive fasi del P.U.C. fino a quando non verranno fornite controdeduzioni analitiche e basate su dati oggettivi.