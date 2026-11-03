Urbanistica e aree interne, Verderosa: infrastrutture necessarie per combattere lo spopolamento

AVELLINO- Dalla pianificazione comunale a quella provinciale e sovracomunale, dalle criticità urbanistiche di Avellino al modello Lioni, fino alle grandi infrastrutture della Valle Ufita: una riflessione sulle trasformazioni del territorio, sulla tutela del suolo e sulle opportunità di sviluppo delle aree interne. Quelle proposte dall’ architetto Antonio Verderosa, da oltre trent’anni impegnato nello studio e nella pratica dell’urbanistica, della pianificazione territoriale, della legislazione edilizia e delle opere pubbliche. Nel corso della sua attività ha maturato una significativa esperienza anche nel campo della consulenza tecnico-giuridica, svolgendo incarichi per importanti Autorità giudiziarie, anche nell’ambito di procedimenti di rilevanza nazionale, e approfondendo le complesse relazioni tra pianificazione urbanistica, disciplina edilizia, tutela del territorio e legittimità delle trasformazioni. Un suo contributo dottrinale in materia di rigenerazione urbana e SCIA alternativa al permesso di costruire è stato recentemente richiamato integralmente nelle motivazioni della sentenza n. 6127/2026 del Tribunale di Milano, nell’ambito del dibattito giuridico sulle trasformazioni edilizie e sui relativi titoli abilitativi. È inoltre arbitro presso la Camera Arbitrale dell’ANAC, con esperienza nelle problematiche connesse ai contratti pubblici e alla realizzazione delle opere. Attualmente è impegnato, in Daunia, nello sviluppo di un modello di Piano Urbanistico Comunale intercomunale, finalizzato a superare la frammentazione delle scelte amministrative attraverso una pianificazione coordinata, sostenibile e capace di valorizzare le vocazioni dei territori. Particolarmente significativo è il suo impegno in Irpinia, dove ha approfondito per molti anni le vicende della pianificazione urbanistica di Avellino e della provincia, con attenzione al rapporto tra strumenti comunali, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), disciplina regionale, dotazioni territoriali e contenimento del consumo di suolo. Ha inoltre contribuito alla redazione di cinque strumenti urbanistici nei Comuni dell’area centrale della Valle Ufita, maturando una conoscenza diretta delle prospettive di trasformazione connesse alla futura Stazione Hirpinia dell’Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari, al Polo Logistico della Valle Ufita e al sistema delle infrastrutture viarie strategiche. Nell’esperienza del PUC di Lioni, Verderosa ha curato in particolare gli aspetti normativi, la disciplina del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), le previsioni relative al Parco fluviale e il disegno delle nuove aree produttive a est del centro abitato, ed in prossimità dello sbocco della strada a scorrimento veloce Lioni–Grottaminarda.

Architetto Verderosa, lo spopolamento delle aree interne rappresenta una delle emergenze più gravi per il futuro dell’Irpinia. Lei, che da anni si occupa di pianificazione territoriale e ha contribuito alla redazione di numerosi strumenti urbanistici, quali ritiene siano le priorità per contrastare questo fenomeno e creare nuove opportunità di sviluppo?

Le aree interne non chiedono privilegi. Chiedono infrastrutture, collegamenti, servizi e opportunità per costruire il proprio futuro. È da questa considerazione che occorre ripartire per affrontare uno dei problemi più gravi della nostra Irpinia: lo spopolamento progressivo dei piccoli comuni, l’invecchiamento della popolazione e la partenza dei giovani, che troppo spesso non trovano le condizioni per vivere e lavorare nei territori in cui sono cresciuti. Non possiamo continuare a parlare di sviluppo delle aree interne senza affrontare concretamente il problema dell’accessibilità e dei collegamenti. Le infrastrutture non sono soltanto opere pubbliche: sono strumenti di coesione territoriale, competitività economica e contrasto allo spopolamento. Per l’Irpinia esistono alcune priorità che non possono più essere rinviate. La prima riguarda il completamento della strada a scorrimento veloce Lioni–Grottaminarda. Sono trascorsi ormai circa vent’anni dall’avvio di questa vicenda infrastrutturale e un collegamento strategico per l’Alta Irpinia e la Valle Ufita non può continuare a essere considerato un’opera incompiuta. La sua ultimazione è indispensabile per collegare più efficacemente i territori interni alla rete autostradale, alle aree produttive e ai principali servizi. Altrettanto decisiva è la realizzazione della Stazione Hirpinia dell’Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari, insieme al Polo Logistico della Valle Ufita. Non basta prevedere queste infrastrutture nei programmi: occorre completare le progettazioni necessarie, assicurare le risorse, realizzare le opere e soprattutto garantire la piena integrazione tra ferrovia, viabilità, logistica e sistema produttivo locale. Una stazione isolata dal territorio rischierebbe di rappresentare un’occasione soltanto parzialmente utilizzata; una stazione collegata a un sistema logistico e produttivo efficiente può invece diventare un importante motore di sviluppo. Vi è poi la Paupisi–Pianodardine, infrastruttura fondamentale per rafforzare i collegamenti tra Irpinia e Sannio. È necessario procedere con urgenza all’appalto del terzo lotto, superando ulteriori ritardi e restituendo concretezza a un collegamento che può migliorare l’accessibilità delle aree industriali e favorire nuove relazioni economiche tra i due territori.

Ma le infrastrutture, da sole, non bastano. Occorre accompagnarle con una pianificazione urbanistica sovracomunale, capace di mettere in relazione le aree produttive esistenti, recuperare il patrimonio edilizio inutilizzato, tutelare il suolo agricolo e programmare servizi adeguati alle esigenze delle comunità. La Stazione Hirpinia e il Polo Logistico rappresentano, in particolare, un’occasione per superare la frammentazione delle scelte comunali e costruire una visione condivisa della Valle Ufita e dell’intera Irpinia. Una prospettiva alla quale sto cercando di offrire il mio contributo professionale, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione di cinque strumenti urbanistici dei comuni dell’area interessata. Contrastare lo spopolamento significa creare le condizioni perché restare sia una scelta possibile e non una rinuncia. Significa offrire ai giovani lavoro, mobilità, servizi, qualità della vita e la possibilità di investire nel proprio territorio. Dopo decenni di programmi, annunci e opere incompiute, credo sia necessario affrontare con maggiore determinazione anche un’altra questione, troppo spesso sottovalutata: il rapporto tra i tempi dello sviluppo e quelli della Pubblica Amministrazione. Troppo frequentemente, infatti, le prospettive di crescita, la programmazione degli investimenti e la stessa pianificazione territoriale finiscono per incepparsi nelle lungaggini burocratiche, nella frammentazione delle competenze e nella difficoltà di assumere decisioni tempestive. Ottenere un parere, un’autorizzazione o un semplice atto di assenso diventa talvolta una vera e propria chimera, nonostante il legislatore abbia introdotto, negli anni, numerosi strumenti di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi. Il problema è che una parte della Pubblica Amministrazione sembra non riuscire a tenere il passo con la velocità dei cambiamenti economici, sociali e territoriali. Le norme sulla semplificazione esistono, ma troppo spesso non trovano un’effettiva applicazione. E quando una decisione arriva dopo anni, può accadere che le condizioni che avevano giustificato un investimento siano ormai profondamente mutate. Il ritardo amministrativo non è mai soltanto una questione di tempo: significa perdita di finanziamenti, occasioni imprenditoriali sfumate, posti di lavoro mancati e, soprattutto, ulteriori ragioni per spingere i giovani ad abbandonare il territorio. Per una terra già duramente provata come l’Irpinia, tutto questo rappresenta un costo economico e sociale che continuiamo a pagare a caro prezzo. Basti pensare al Polo Logistico della Valle Ufita, del quale si discute da anni e per il quale resta ancora da concretizzare un percorso progettuale capace di tradurre le intenzioni in opere effettivamente realizzabili. Oppure al Masterplan della Valle Ufita, che dovrebbe rappresentare una straordinaria occasione di programmazione territoriale condivisa e che, invece, continua a confrontarsi con discussioni, particolarismi e difficoltà di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte. Troppo spesso ciascun Comune rivendica un proprio ruolo, le proprie priorità e, talvolta, persino la primogenitura delle iniziative, senza essere disposto a fare un passo indietro nell’interesse di una visione realmente sovracomunale. Ma lo sviluppo di un territorio non può essere la sommatoria delle aspirazioni dei singoli Comuni, né può restare ostaggio di contrapposizioni istituzionali e logiche di campanile. È proprio qui che emerge una delle contraddizioni più evidenti: chiediamo ai territori di fare sistema, ma continuiamo troppo spesso ad amministrarli come realtà separate, incapaci di condividere fino in fondo obiettivi, responsabilità e decisioni. Una grande infrastruttura, un polo logistico o un progetto di sviluppo territoriale non possono essere governati con gli stessi confini amministrativi e con le medesime logiche che hanno contribuito, nel tempo, alla frammentazione delle nostre comunità. Abbiamo dunque bisogno non soltanto di risorse e di nuove opere, ma soprattutto di tempi certi, responsabilità amministrative chiaramente individuate, leale collaborazione istituzionale e capacità di trasformare la programmazione in progettazione e la progettazione in realizzazioni concrete. Il futuro dell’Irpinia non dipenderà esclusivamente dalle infrastrutture che riusciremo a costruire, ma dalla capacità di integrarle in un sistema territoriale efficiente, al servizio delle persone, delle imprese e delle comunità. Perché, in definitiva, le distanze non si misurano soltanto in chilometri, ma anche negli anni che impieghiamo per prendere una decisione e nelle opportunità che, nell’attesa, perdiamo irrimediabilmente. E per le nostre aree interne, dove ogni giovane che parte e ogni impresa che rinuncia rappresentano una ferita difficile da rimarginare, il tempo perduto non è più un lusso che possiamo permetterci.

Ci parli della sentenza sul caso Milano dove è stato ripreso a riferimento un suo studio recente sul tema della scia alternativa al pdc quale valido titolo edilizio e della rigenerazione urbana con la ristrutturazione edilizia ed ampliamento volumetrico?

La sentenza n. 6127 del 16 giugno 2026 del Tribunale di Milano, VII Sezione penale, relativa al noto caso Torre Milano, rappresenta un passaggio particolarmente interessante nel dibattito sulla rigenerazione urbana e sulla corretta interpretazione della legislazione edilizia. Devo dire che ho accolto con grande soddisfazione il fatto che, da pagina 53 a 59 della motivazione, il Tribunale abbia espressamente richiamato un mio recente contributo dottrinale, pubblicato sulla rivista giuridica Lexambiente, dedicato alla SCIA alternativa al permesso di costruire, alla ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico e ai relativi orientamenti giurisprudenziali.

Nel mio studio ho cercato di ricostruire l’evoluzione della disciplina nazionale, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 76/2020, che hanno profondamente innovato la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001. Il legislatore ha infatti ampliato le possibilità di intervenire sul patrimonio edilizio esistente attraverso la demolizione e ricostruzione, consentendo, nei casi previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici, anche modifiche della sagoma, del sedime e incrementi volumetrici, senza che tali interventi debbano necessariamente essere qualificati come nuove costruzioni.

Un punto centrale della mia analisi riguarda proprio la natura giuridica della SCIA alternativa al permesso di costruire, disciplinata dall’art. 23 del Testo Unico dell’Edilizia. Si tratta di un titolo edilizio autonomo, espressamente previsto dall’ordinamento, che può legittimamente abilitare gli interventi per i quali la legge ne consente l’utilizzo. Non può quindi essere considerato un titolo di minore valore giuridico rispetto al permesso di costruire, fermo restando il necessario rispetto di tutte le condizioni urbanistiche ed edilizie. La vicenda milanese ha inoltre evidenziato un’altra questione fondamentale: la necessità di distinguere la legittimità urbanistico-edilizia dell’intervento dall’eventuale responsabilità penale dei soggetti coinvolti. Quest’ultima non può essere affermata automaticamente, ma richiede l’accertamento degli elementi costitutivi del reato, compreso quello soggettivo. Il Tribunale ha affrontato proprio questi profili, anche alla luce delle incertezze interpretative e delle prassi amministrative che avevano caratterizzato l’applicazione della disciplina edilizia milanese. Naturalmente, il richiamo al mio studio non significa che qualsiasi demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico sia automaticamente consentita. Gli incrementi di volume devono trovare uno specifico fondamento nella legislazione applicabile o nella pianificazione urbanistica, nel rispetto dei vincoli e delle ulteriori prescrizioni vigenti. Ritengo però che questa vicenda abbia fatto emergere un problema di portata nazionale: non possiamo promuovere la rigenerazione urbana e, contemporaneamente, lasciare amministrazioni, professionisti e operatori nell’incertezza sull’interpretazione delle norme. La rigenerazione deve rappresentare un’alternativa concreta al consumo di nuovo suolo, attraverso il recupero e la trasformazione del patrimonio edilizio esistente, ma per realizzarla occorrono regole chiare, procedimenti coerenti e certezza del diritto.

Per quanto mi riguarda, il richiamo del Tribunale di Milano a un mio contributo scientifico costituisce un riconoscimento particolarmente significativo, soprattutto perché nasce da un’attività di studio e approfondimento che porto avanti da molti anni. La soddisfazione più grande non è tanto il riconoscimento personale, quanto vedere che una riflessione tecnico-giuridica può contribuire al confronto su questioni così importanti per il futuro delle nostre città e per una corretta applicazione della legislazione urbanistica.

Architetto, alla luce dell’esperienza del PUC di Lioni, che ha anticipato importanti principi della nuova legislazione urbanistica regionale, quali correzioni ritiene necessarie per il PUC di Avellino? In particolare, quanto è importante il suo adeguamento al PTCP della Provincia di Avellino, soprattutto rispetto alle aree che lo stesso Piano provinciale non individua come trasformabili, e quali interventi sarebbero necessari per superare le criticità della pianificazione vigente?

Credo che l’esperienza del PUC di Lioni, ma anche e soprattutto quella di Sturno, possa rappresentare un riferimento particolarmente significativo per una revisione organica del PUC di Avellino, naturalmente nel rispetto delle differenti caratteristiche territoriali, demografiche, urbanistiche e insediative delle singole realtà. Il riferimento a Sturno non è casuale. Anche questo Comune, infatti, disponeva di uno strumento urbanistico formatosi anteriormente all’entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e, pertanto, non ancora adeguato al nuovo quadro della pianificazione sovraordinata. Una condizione che, pur nelle evidenti differenze dimensionali e territoriali, presenta elementi di analogia con quella di Avellino. L’esperienza maturata a Sturno dimostra proprio l’importanza di procedere a una rilettura complessiva delle previsioni urbanistiche precedenti, verificandone la compatibilità con le disposizioni provinciali e superando quelle scelte di trasformazione che non risultano più coerenti con il nuovo assetto territoriale.

Il primo passaggio, a mio avviso imprescindibile, per Avellino è dunque l’adeguamento del PUC al PTCP della Provincia di Avellino. Non si tratta di un semplice aggiornamento formale o cartografico, ma di un’operazione sostanziale di verifica e revisione delle scelte di pianificazione, che deve partire dal riconoscimento del ruolo sovraordinato del Piano provinciale e dalla necessità di assicurare la coerenza delle previsioni comunali con le sue disposizioni. Questo adeguamento comporterebbe, innanzitutto, una puntuale ricognizione delle aree attualmente considerate trasformabili dal PUC, con particolare attenzione a quelle che il PTCP non ricomprende negli ambiti individuati come suscettibili di trasformazione urbanistica. Per queste ultime non sarebbe corretto ritenere automaticamente confermate le capacità edificatorie attribuite dal Piano comunale, senza una preventiva verifica della loro compatibilità con la disciplina provinciale e delle eventuali fattispecie espressamente ammesse. È proprio questo il metodo seguito, con le necessarie differenze, nelle esperienze di Lioni e Sturno: partire dal territorio reale, dalle sue caratteristiche ambientali e insediative e dalle prescrizioni della pianificazione sovraordinata, anziché assumere le precedenti previsioni edificatorie come aspettative da confermare necessariamente. Occorre ricordare, infatti, che una previsione urbanistica non attuata non si traduce, per ciò solo, in un diritto edificatorio definitivamente acquisito e sottratto alle successive scelte di pianificazione.

Per Avellino, tuttavia, la questione presenta ulteriori elementi di complessità, che riguardano la stessa struttura del PUC vigente e il rapporto tra le trasformazioni private e le dotazioni pubbliche della città.

Ritengo necessaria, in particolare, una verifica approfondita delle zone B di impianto recente, soprattutto nei casi in cui siano state attribuite capacità edificatorie particolarmente elevate ad aree che il PRG del 1987 aveva classificato come sature e che, in alcuni casi, risultavano già considerate nell’ambito del sistema degli standard urbanistici delle precedenti lottizzazioni riferite al PRG del 1971. È una questione che merita di essere affrontata con particolare rigore tecnico e giuridico. Occorrerebbe ricostruire, per ciascuna situazione, le originarie previsioni di lottizzazione, gli eventuali asservimenti urbanistici, gli obblighi convenzionali, le superfici già computate ai fini degli standard, le dotazioni pubbliche effettivamente realizzate e la compatibilità degli indici edificatori con la disciplina urbanistica nazionale e regionale. Non è sufficiente, infatti, che un’area appaia oggi fisicamente libera per poterla considerare automaticamente disponibile a una nuova edificazione: occorre verificare quale funzione urbanistica le fosse stata attribuita e se essa abbia già concorso a determinare l’equilibrio insediativo e le dotazioni territoriali di precedenti interventi.

Parallelamente, sarebbe indispensabile ripensare l’intero sistema degli standard urbanistici, delle attrezzature collettive, del verde pubblico, della mobilità e delle infrastrutture, recuperando quella dimensione pubblica della pianificazione che, ad Avellino, è rimasta in larga misura irrealizzata rispetto alle ambizioni del PUC Cagnardi. Le Nuove Centralità, le Trasformazioni Strategiche e le strade-parco avrebbero dovuto contribuire alla costruzione di un nuovo assetto urbano; la loro sostanziale mancata attuazione impone oggi una riflessione sul rapporto tra le previsioni di sviluppo edilizio e l’effettiva realizzazione dei servizi destinati alla collettività. In questa prospettiva, il modello Lioni offre un ulteriore insegnamento, soprattutto per quanto riguarda la priorità da riconoscere al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione degli insediamenti consolidati e alla limitazione del consumo di nuovo suolo. Particolarmente interessante è anche l’esperienza di un RUEC dotato di contenuti urbanistici e rappresentazioni grafiche, capace di disciplinare in maniera più puntuale le differenti situazioni insediative, superando una regolamentazione esclusivamente testuale e contribuendo a rendere più chiara e applicabile la disciplina degli interventi. Queste esperienze, peraltro, assumono oggi un significato ancora maggiore alla luce della L.R. Campania n. 5/2024 e del Regolamento regionale n. 3/2025, che rafforzano l’esigenza di orientare la pianificazione verso il riuso, la rigenerazione, la densificazione sostenibile degli insediamenti esistenti e la riduzione delle nuove trasformazioni territoriali. Naturalmente, è necessario evitare semplificazioni interpretative. La mancata inclusione di un’area tra quelle trasformabili individuate dal PTCP non comporta necessariamente, in ogni circostanza, un divieto assoluto di qualsiasi intervento edilizio. Occorre distinguere le nuove trasformazioni urbanistiche dagli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente, verificando le specifiche disposizioni provinciali, la disciplina di zona e le eventuali eccezioni consentite. Ma il principio generale rimane fermo: è la pianificazione comunale che deve confrontarsi e rendersi coerente con il quadro territoriale sovraordinato, non il contrario. Per queste ragioni, ritengo che Avellino non abbia bisogno di una semplice variante finalizzata a modificare qualche indice o a ridisegnare alcune destinazioni urbanistiche. Occorre una revisione organica e culturalmente più ambiziosa del PUC, che affronti contemporaneamente la coerenza con il PTCP, la verifica delle condizioni giuridiche dei suoli, la sostenibilità delle trasformazioni, il recupero del patrimonio edilizio e la ricostruzione di un sistema efficiente di spazi e servizi pubblici. La vera questione, in definitiva, è restituire alla pianificazione urbanistica la sua funzione originaria: progettare la città nel suo insieme, anziché limitarsi a distribuire capacità edificatorie. È questa la lezione più importante che, a mio avviso, Avellino può trarre dalle esperienze di Lioni e, per alcuni aspetti ancora più direttamente comparabili, di Sturno. Due realtà diverse, ma accomunate dalla consapevolezza che un Piano urbanistico deve governare il futuro del territorio, non limitarsi a perpetuare le previsioni del passato.

Architetto Verderosa, Lei è da molti anni uno studioso delle vicende urbanistiche della città di Avellino. Quali ritiene siano le principali criticità del PUC vigente, anche sotto il profilo della corretta applicazione della normativa urbanistica?

Le criticità del PUC di Avellino meritano un approfondimento serio, soprattutto sotto il profilo della corretta applicazione della normativa urbanistica. Il problema non riguarda soltanto le scelte di pianificazione, ma anche il modo in cui alcune previsioni sono state interpretate e concretamente attuate. Per quanto riguarda le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici, Avellino appare ancora sostanzialmente legata all’impianto del PRG del 1971. Né il successivo PRG del 1987 né, soprattutto, il PUC Cagnardi del 2008 sembrano aver prodotto quella complessiva riorganizzazione urbana che avrebbero dovuto assicurare. Del PUC vigente, infatti, sono rimaste largamente inattuate le principali previsioni strategiche, dalle NI (Nuovo Impianto) alle TS (Aree di Trasformazione Strategica), fino alle cosiddette strade-parco.Hanno invece trovato applicazione, soprattutto nella fase iniziale, le previsioni relative alle zone B di impianto recente, caratterizzate da indici edificatori particolarmente elevati e dalla possibilità originaria di intervenire direttamente, senza preventiva pianificazione attuativa. È proprio qui che emerge una delle anomalie più significative. Alcune di queste aree, infatti, non erano suoli urbanisticamente liberi, ma provenivano da precedenti lottizzazioni del PRG del 1971, nell’ambito delle quali erano state considerate ai fini del soddisfacimento degli standard urbanistici. Non a caso, il PRG del 1987 le aveva classificate come zone B sature, riconoscendo una condizione urbanistica già consolidata. Con il PUC del 2008, invece, diverse di queste superfici sono state ricondotte alle zone B di impianto recente, con un indice di utilizzazione fondiaria pari a 1,00 m²/m². Una previsione che avrebbe richiesto una rigorosa verifica delle precedenti destinazioni, degli eventuali asservimenti, degli obblighi convenzionali e delle dotazioni pubbliche già computate nelle lottizzazioni originarie. Il problema, dunque, non è soltanto quanto fosse consentito costruire, ma se quelle superfici potessero essere nuovamente considerate disponibili ai fini edificatori.

A questo quadro si aggiunge un passaggio particolarmente significativo. Nel 2011, con i nuovi Atti di Programmazione degli Interventi (API), il Consiglio comunale stabilì che nelle zone B di impianto recente, caratterizzate dall’indice Uf di 1,00 m²/m², le nuove trasformazioni dovessero essere subordinate alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA), esteso all’intero comparto appositamente perimetrato. Di fatto, questa decisione superò il meccanismo dell’intervento edilizio diretto originariamente previsto dal PUC Cagnardi, imponendo una valutazione urbanistica unitaria delle volumetrie, delle urbanizzazioni e delle dotazioni territoriali. Per quanto risulta dalla ricostruzione delle successive vicende urbanistiche, dal 2011 non sarebbero più state consentite nuove costruzioni mediante intervento diretto in tali zone, proprio per la necessità di procedere preventivamente alla formazione del PUA. È una circostanza rilevante perché dimostra come la stessa Amministrazione comunale, a pochi anni dall’approvazione del Piano, abbia ritenuto necessario modificare le modalità di attuazione di quelle previsioni edificatorie. Ciò non comporta automaticamente l’illegittimità dei precedenti titoli edilizi, ma evidenzia l’esigenza di approfondire le condizioni normative e urbanistiche che avevano consentito l’edificazione diretta. Le questioni richiamano i principi della Legge n. 1150/1942, in particolare dell’art. 41-quinquies, e del D.M. n. 1444/1968, soprattutto in materia di densità edilizia, standard urbanistici e dotazioni territoriali. Non va dimenticato, inoltre, che la Provincia di Avellino, durante il procedimento di approvazione del PUC, aveva già formulato specifiche osservazioni sulla necessità di verificare gli standard per le singole zone omogenee, anziché limitarsi a quantificazioni riferite a vaste porzioni del territorio comunale. Naturalmente, l’accertamento di eventuali illegittimità richiede un esame puntuale degli elaborati urbanistici, delle convenzioni di lottizzazione, degli atti di asservimento e dei titoli edilizi. Ma è proprio questa ricostruzione che consentirebbe di distinguere le legittime scelte discrezionali del pianificatore dal necessario rispetto delle disposizioni normative e delle condizioni giuridiche pregresse dei suoli. Il paradosso di Avellino è che un Piano concepito per ridisegnare la città attraverso nuove centralità, trasformazioni strategiche, infrastrutture e spazi pubblici abbia trovato attuazione prevalentemente nella componente edilizia privata, peraltro successivamente subordinata, in parte, alla pianificazione attuativa, lasciando sostanzialmente irrealizzata la visione urbana complessiva. È una contraddizione che merita oggi una riflessione approfondita, anche in vista del necessario adeguamento del PUC al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e alla nuova legislazione urbanistica regionale. Perché la qualità di un Piano urbanistico non si misura dalle capacità edificatorie che attribuisce, ma soprattutto dagli spazi pubblici, dai servizi, dalle infrastrutture e dalla qualità urbana che riesce concretamente a realizzare. Un Piano deve progettare la città, non limitarsi a distribuire indici edificatori. Aerre