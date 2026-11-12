Università ad Avellino, nasce il terzo polo dell’Unisa a Borgo Ferrovia

Avellino si prepara ad accogliere il nuovo polo universitario e la trasformazione parte da Borgo Ferrovia. Il quartiere si candida a diventare un punto di riferimento per la formazione e la ricerca, grazie al progetto condiviso tra il Comune e l’Università degli Studi di Salerno. Nel pomeriggio è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il rettore Virgilio D’Antonio e il sindaco Nello Pizza, dando ufficialmente avvio a un percorso che punta a portare nel capoluogo irpino il terzo campus dell’Unisa, dopo quelli di Fisciano e Baronissi.

La prima struttura individuata è l’ex Macello, edificio che dovrebbe ospitare le attività iniziali del progetto. A questa si aggiungerà successivamente l’ex scuola media, attraverso un ulteriore accordo al quale lavoreranno anche Regione Campania e Demanio. L’idea è quella di realizzare un vero e proprio mini-campus, con spazi dedicati alla didattica e alla ricerca.

«Non vogliamo semplicemente proseguire con l’offerta formativa già presente in città, ma immaginare una presenza universitaria strutturata, con un investimento concreto dell’Ateneo», ha spiegato il rettore D’Antonio. Il protocollo arriva dopo il via libera unanime del Consiglio comunale, un passaggio che, secondo il Magnifico Rettore, dimostra la volontà istituzionale di sostenere un progetto condiviso.

Uno degli aspetti più attesi riguarda i corsi che saranno attivati. Tra le ipotesi al vaglio c’è Psicologia, un percorso che potrebbe intercettare una domanda significativa di studenti. D’Antonio ha parlato di una platea potenziale compresa tra 800 e 900 ragazze e ragazzi che oggi incontrano difficoltà a trovare posto negli atenei campani. L’obiettivo è avviare le prime attività già nell’anno accademico 2027/2028, sempre che l’iter procedurale proceda senza ostacoli.

Il progetto potrebbe inoltre allargarsi ad altre realtà accademiche e scientifiche. Sono in corso interlocuzioni con l’Università del Sannio per valutare possibili iniziative comuni, tra cui Biotecnologie. Nel quadro immaginato dal rettore potrebbero trovare spazio anche istituzioni come l’Istituto Zooprofilattico.

A sottolineare la portata dell’intesa è anche l’assessore Ettore Iacovacci, che considera l’accordo un passaggio strategico non soltanto per l’università, ma per il futuro di un’intera area urbana. «Borgo Ferrovia potrà diventare un riferimento per studenti, docenti e famiglie. Una presenza universitaria stabile può produrre ricadute sulle attività commerciali, sui servizi e sull’economia cittadina», è il senso della sua riflessione.

La prospettiva, dunque, va oltre l’apertura di nuove aule. L’insediamento universitario potrebbe contribuire a ridisegnare il ruolo di Borgo Ferrovia, restituendo centralità a un quartiere che punta a trovare nuove occasioni di crescita e attrattività.

Il sindaco Nello Pizza ha evidenziato che l’ambizione è richiamare ad Avellino studenti non soltanto dalla provincia, ma anche dal resto della Campania. Perché questo accada, tuttavia, sarà necessario accompagnare il progetto con infrastrutture e collegamenti adeguati.

Su questo fronte il primo cittadino ha ribadito l’impegno dell’amministrazione per migliorare i collegamenti con Benevento e accelerare il percorso verso l’elettrificazione della linea ferroviaria in direzione Salerno, così da rendere più agevoli gli spostamenti tra Avellino e Fisciano.