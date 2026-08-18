Uniti per Pozzuoli, il gruppo territoriale M5s Avellino invita alla raccolta di beni di prima necessità

Di fronte alle difficoltà e alla sofferenza della popolazione di Pozzuoli, recentemente colpita da un continuo sciame sismico, la comunità di Avellino si mobilita. Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino annuncia la propria adesione e il proprio sostegno morale e materiale alla raccolta di beni di prima necessità non deperibili promossa dalla Misericordia del Partenio – Mercogliano (AV).

Ci sono ferite che non si cancellano, ma che insegnano a comprendere il dolore degli altri. Avellino porta ancora dentro di sé le cicatrici del 23 novembre 1980. Anche chi allora non era ancora nato conosce quel dramma sulla propria pelle: lo ha respirato nei racconti tenui della sera, lo ha visto negli sguardi e nelle foto in bianco e nero, lo ha riconosciuto nell’architettura che circonda le nostre strade o nel silenzio di un palazzo dimenticato. Il terremoto è parte della nostra memoria collettiva, un’eredità di dolore ma soprattutto di profonda empatia.

Proprio per questo, di fronte alle difficoltà di chi sta soffrendo in questo momento, il Gruppo Territoriale ha scelto che non si può e non si vuole rimanere indifferenti.

La popolazione è invitata a partecipare sabato 22 agosto 2026 dalle ore 17 alle ore 20 presso la Piazza Don Michele Grelle (spiazzale Chiesa di San Ciro). Saranno raccolti esclusivamente prodotti nuovi e confezionati per motivi di igiene e di sicurezza.