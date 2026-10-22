Unisa, stop alle attività didattiche il 23 ottobre: criticità nei collegamenti logistici

Stop a gran parte della didattica, sedute di laurea escluse, nell’Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno. Con una nota diffusa sui canali social ufficiali, è stata annunciata la sospensione di tutte le attività didattiche per la giornata di domani, venerdì 23 ottobre 2026. Per l’ufficialità formale, il provvedimento è in corso di registrazione.

La decisione è stata presa a causa dei problemi perduranti nell’approvvigionamento di carburante che stanno paralizzando i trasporti, creando forti disagi nei collegamenti da e per l’università. Il provvedimento nello specifico dispone che:

Attività didattiche ed esami di profitto: sospensione di tutte le lezioni, oltre alle prove d’esame sia scritte che orali previste per la giornata;

Sedute di laurea: si terranno regolarmente secondo i calendari già stabiliti.

L’Ateneo salernitano ha assicurato che la situazione dei trasporti e della viabilità rimarrà sotto costante monitoraggio e, alla luce di ciò, saranno forniti tempestivi aggiornamenti in merito alla ripresa delle attività didattiche per la prossima settimana.