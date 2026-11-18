Lunedì 23 novembre 2026, alle ore 10.00, inaugurazione ufficiale di “UNISA a Montoro”, una giornata dedicata alla presentazione delle attività formative dell’Ateneo Salernitano, tra queste la sede operativa della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Università di Napoli “l’Orientale” e Università degli Studi di Salerno.

Presenti al taglio del nastro il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Prof. Virgilio D’Antonio e il Sindaco di Montoro Salvatore Carratu’ che dichiara: “Una grande occasione per la Città di Montoro che registrerà nel proprio territorio la presenza concreta dell’Università. I due enti hanno definito un primo protocollo d’intesa per la concessione gratuita del bene storico a giugno 2021. L’arrivo di UniSA nel nostro territorio è una opportunità importante in termine di crescita e sviluppo del territorio, non penso solo all’aspetto economico – commenta il sindaco Carratu’- ma mi riferisco alla crescita culturale e sociale del nostro paese, realtà cerniera tra due province. Un ringraziamento particolare va al Rettore Prof. Virgilio D’Antonio che ha permesso un diverso utilizzo del nostro complesso monumentale, da realtà destinata ad uffici dipartimentali a centro per la formazione, la ricerca e la terza missione nel segno del “campus diffuso”. L’avvio ufficiale delle attività nel giorno dell’anniversario del terremoto degli anni ’80 è per noi un nuovo inizio, siamo stati colpiti profondamente da quella potente scossa che oltre a strappare vite umane mutò il volto del nostro paese. Per il Complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli sarà una nuova opportunità di ritornare a splendere nella sua straordinaria bellezza artistica e culturale, una nuova storia per noi tutti”.