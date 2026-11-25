Prosegue in provincia di Avellino “Una manovra per i giovani”, l’iniziativa con cui Forza Italia Giovani porta nelle piazze irpine le proposte contenute nel disegno di legge di bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei ministri e ora all’esame del Parlamento. La campagna prevede otto appuntamenti in quattro weekend, dal 14 novembre al 6 dicembre, con gazebo informativi, volantinaggio e tesseramento.

Nelle prime settimane i giovani azzurri hanno incontrato cittadini e coetanei ad Avellino, a Grottaminarda e a Solofra, illustrando le tre proposte del movimento giovanile inserite nella manovra:

– Più soldi in busta paga: gli aumenti di stipendio per gli under 30 saranno tassati all’1%, fino a 2.500 euro all’anno, entro i limiti di reddito previsti dal provvedimento.

– Più facile trovare casa: chi affitta a un giovane sotto i 35 anni a canone calmierato pagherà solo l’1% di tasse sull’affitto.

– Più facile trovare lavoro: le aziende che assumono giovani sotto i 36 anni saranno premiate con agevolazioni fiscali.

L’iniziativa è coordinata dalla segretaria provinciale di Forza Italia Giovani, Michela Colucci, insieme al vice coordinatore provinciale Francesco Pisano, al responsabile della segreteria politica provinciale Gerardo Gonnella e al coordinatore cittadino dei giovani Alessio Barbieri, con il contributo di tutti i ragazzi impegnati sul territorio.

«Siamo nelle piazze per parlare in modo semplice e diretto con i cittadini», ha dichiarato a margine la segretaria provinciale Michela Colucci. «Sono battaglie che portiamo avanti da tempo e che ora entrano in manovra. Ringrazio tutti i ragazzi per l’impegno e la passione con cui stanno lavorando in queste settimane.»

I prossimi appuntamenti:

– Venerdì 27 novembre, volantinaggio dalle 16 alle 18: Quadrelle, Piazza Vittoria

– Domenica 29 novembre, gazebo dalle 11 alle 14: Sirignano, Piazza Aniello Colucci

– Sabato 5 dicembre, gazebo dalle 10 alle 13: Mirabella Eclano, Piazza XXIV Maggio

– Domenica 6 dicembre, gazebo dalle 10 alle 13: Banzano, frazione di Montoro, Piazza Sabino