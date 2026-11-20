Venerdì 27 novembre, all’Archivio di Stato, la presentazione del volume edito dal Mulino: un secolo di associazionismo, lavoro e trasformazioni sociali. Con l’autore, lo storico Stefano Maggi, Pietro Mitrione e il vicepresidente della Regione Mario Casillo. Al centro anche il futuro dei collegamenti ferroviari irpini.

Un secolo di storia italiana raccontato attraverso una delle esperienze più significative della vita sociale dei ferrovieri. Venerdì 27 novembre, alle 17:30, l’Archivio di Stato di Avellino ospita, presso il Carcere Borbonico in via Giuseppe Verdi 17, la presentazione del volume Storia del Dopolavoro ferroviario italiano, pubblicato da il Mulino nel 2025. Sarà presente l’autore, Michelangelo Borri.

Dopo i saluti del sindaco di Avellino, Nello Pizza, introdurrà i lavori Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato. Interverranno lo storico Stefano Maggi, autore della prefazione, e Pietro Mitrione, già funzionario delle Ferrovie dello Stato e rappresentante dell’associazione InLocoMotivi. Le conclusioni saranno affidate a Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, Mobilità e Mare. Modera Stefano Vetrano, dottore di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Nato nel 1925 nell’ambito delle politiche assistenziali e ricreative del regime fascista, il Dopolavoro ferroviario affondava le proprie radici nella tradizione mutualistica e solidaristica dei lavoratori delle Ferrovie. Nel secondo dopoguerra divenne progressivamente un luogo di aggregazione, incontro e crescita culturale, punto di riferimento per generazioni di ferrovieri e per le loro famiglie.

Attraverso documenti d’archivio, riviste di settore e fotografie d’epoca, il volume ricostruisce le diverse fasi di questa esperienza, dalle origini alle trasformazioni più recenti. Ne emerge un capitolo ancora poco esplorato della storia del lavoro e dell’associazionismo in Italia: una vicenda che ha attraversato un secolo di vita del Paese, contribuendo a costruire un’identità collettiva fondata sulla partecipazione e sulla condivisione. Storico e borsista di ricerca all’Università degli Studi di Siena, Borri si occupa di storia politica e sociale dell’Italia contemporanea, con particolare attenzione al fascismo e alla storia dei trasporti. Di particolare rilievo il contributo di Stefano Maggi, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Siena e tra i maggiori studiosi italiani di storia dei trasporti e della mobilità. Il suo intervento collocherà la vicenda del Dopolavoro nel quadro più ampio della modernizzazione del Paese, dello sviluppo delle ferrovie e delle trasformazioni sociali e territoriali tra Otto e Novecento.

Accanto alla ricostruzione storica, la testimonianza di chi ha vissuto il mondo ferroviario dall’interno offrirà uno spaccato della memoria professionale e associativa, restituendo il valore di un’esperienza che ha segnato la vita di intere generazioni di lavoratori. L’intervento conclusivo del vicepresidente della Regione Campania collegherà la riflessione storica alle questioni attuali della mobilità e delle infrastrutture ferroviarie. L’incontro sarà così anche un’occasione per affrontare le persistenti criticità dei collegamenti irpini e il futuro della stazione di Avellino, infrastrutture essenziali per lo sviluppo e la coesione del territorio.