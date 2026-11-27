AVELLINO- Un fiume di cocaina, quello che a partire dal dicembre 2023 fino a ieri aveva inondato la Campania. Per comprendere la potenza del traffico internazionale tra Spagna e Italia stroncato dall’operazione messa in campo dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, basta rifersi ai numeri. Sono impressionanti. Nei due tempi dell’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha visto una stretta sinergia con quello che il comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino, il colonnello Angelo Zito, ha definito “un grande lavoro di squadra, a partire dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, ma anche dal Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia, la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga e il nostro ufficiale di collegamento a Madrid della Dsca, che e’ un ufficiale dei Carabinieri, che ha permesso di realizzare attività investigative in Italia e in Spagna, dove sono state effettuate attività da parte UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado), la principale unità investigativa antidroga e anticrimine della Polizia Nazionale spagnola, che hanno individuato i centri di stoccaggio e i fornitori, di cui due sono sudamericani, uno peruviano e uno colombiano”. Ma torniamo ai numeri di questa indagine, che spiegano il giro di affari della rete del narcotraffico sgominata dai Carabinieri di Avellino. Partendo però dalle misure cautelari notificate.

GLI ARRESTATI

Al vertice delle due associazioni (i distinti periodi che vanno da dicembre 2023 ad aprile 2024 e da aprile 2024 a dicembre 2025 fino ad oggi) ci sono sicuramente Della Gala Andrea, classe 71 di San Giuseppe Vesuviano, detto o squarcione e Roberto Iannuzzi, classe 57, residente a Monterforte Irpino, detto “o volpino”. Sono finiti in carcere insieme ad altri diciotto presunti partecipi alle due associazioni operative tra la penisola iberica e la Campania (basi logistiche a San Giuseppe Vesuviano e Mercogliano). Il Gip del Tribunale di Napoli Giovanni Vinciguerra, su richiesta del sostituto procuratore che ha coordinato le indagini, il pm antimafia Henry Jhon Woodcock, ha applicato a Della Gala e Iannuzzi la custodia in carcere quali promotori dell’associazione e per una decina di reati fine contestati per i vari episodi di cessione documentati dalle intercettazioni. Misura cautelare in carcere anche per Aufiero Romina, classe 86, residente a Mercogliano, moglie di Iannuzzi, Camponesco Stefania, classe 72 San Giuseppe Vesuviano, moglie di Della Gala, Aufiero Giampiero, classe 92 di Monteforte Irpino, cognato di Iannuzzi Roberto, Picone Carmine, classe 76, Avellino, Villacampa Artiagao Marc, classe 87, meglio noto come “Gafita”, residente a Barcellona, Artiagao Araujo Martin Herman, classe 75, Barcellona, noto come “Hermano Gafita”, Canon Rodriguez Ivan Ancizar, classe 78, nato in Colombia, residsnte a Madrid, noto come “Carlos”,

Portoguez Ascasibar Martin Alejandro, nato in Cile, classe 66, residente a Madrid

Avino Alfonso, classe 81, Boscoreale, D’Angelo Mario, classe 2000 , residente a Serino, già detenuto per associazione finalizzata al narcotraffico, Iorio Vincenzo, classe 70, Poggiomarino, Sossio Paolo, Serino, classe 1996; Marino Roberto, classe 72, Altavilla Irpina (noto come “il numero uno”); Galluccio Elpidio, classe 89, Avellino (detenuto per altro); Altiero Edoardo, Napoli, classe 90, noto come “il farmacista”; Ferrante Sabato, classe 97, Cavriglia (noto come Sabatino); Lepore AIfredo, classe 84 Serino (noto come o’piombo); Centrella Celestino, classe 67 Avellino;

IN DUE MESI NOVANTA CHILI DI COCAINA

DALLA SPAGNA ALL’ITALIA

Come ha spiegato nel corso della conferenza stampa l’ufficiale dei Carabinieri che ha coordinato questa indagine, il capitano Gianluca De Vivo, negli accertamenti c’ e’ stata una fase di start e stop. La prima parte delle indagini ha infatti interessato il periodo compreso tra dicembre 2023, quando sono scattate le indagini e aprile 2024, il sodalizio era composto da Della Gala e Iannuzzi, che si occupava del canale in Spagna e faceva anche da “corriere” con una vettura dotata di un “sistema”, ovvero un serbatoio dove venivano depositati i soldi all’ andata e i panetti di cocaina al ritorno dalla Spagna.

In poco più di due mesi (marzo-aprile 2024) il gruppo effettua rifornimenti di cocaina dalla Spagna dal gruppo “Gafita”, operativo a Barcellona e dal gruppo “Carlos” , operativo a Villanueva del Padillo- Madrid, per circa 90 kg di sostanza, che hanno un valore sul mercato all’ingrosso di 2.373.000 euro e una ricaduta in ricavo, grazie anche al taglio e all’aumento del prezzo alla dose, di oltre 20 milioni di euro per la vendita al dettaglio. Le indagini hanno documentato a partire dal 16 marzo 2024, l’acquisto e l’importazione di 18 kg di.cocaina dalla Spagna, contestato a Iannuzzi Roberto, Della Gala Andrea, Camponesco Stefania, Villacampo Artigao Marc. Una ulteriore consegna il 21 marzo, con l’acquisto e I importazione di 17.5 kg di cocaina dalla Spagna, contestato sempre agli stessi soggetti, una consegna del 26 marzo 2024 e l’acquisto e l’importazione di 18 kg. di

cocaina dalla Spagna, una consegna del 2 aprile 2024 con l’acquisto e l’importazione di 18 kg. di cocaina dalla Spagna, sempre dal gruppo Gafita. Dal gruppo di Madrid, ovvero da “Carlos”, questo il nickname usato da Canon Rodrigueza Ivan Ancizar, viene documentata una consegna del 12 aprile 2024, con l’acquisto e l’importazione di 18 kg. di cocaina contestata a

Iannuzzi Roberto e Della Gala Andrea.

IANNUZZI OPERA DA SOLO, PIAZZANDO ALTRI 94 KG DI COCAINA

Le indagini registrano una rottura tra i due gruppi, quello della base operativa di San Giuseppe Vesuviano, riferibile a Della Gala e Roberto Iannuzzi. Da maggio 2024, per nulla intimorito dalla rottura con gli investitori, Iannuzzi decide di operare da solo, insieme alla moglie Aufiero Romina e al fratello di questa, Giampiero Aufiero, che si reca anche in Spagna dove avvengono le cessioni. E anche in questo caso tra maggio 2024 e dicembre 2025, fino a ieri, vengono accertate consegne e importazioni di cocaina per circa 94 kg di droga. Anche in questo caso si parla di un valore accertato sul mercato all’ingrosso di 2325000 euro, al dettaglio invece di oltre venti milioni. E anche qui le indagini hanno documentato i rifornimenti in terra spagnola, dai due gruppi e la vendita poi in Campania. A partire dal 12 maggio 2024. con l’acquisto e l’importazione di 5 kg di

cocaina contestata a Iannuzzi Roberto, Aufiero Romina, Canon Rodriguez Ivan Ancizar (“Carlos”) seguita da quella del 9 giugno 2024. L’acquisto e I importazione di 5 kg. di cocaina sempre dal gruppo “Carlos”, il successivo 7 luglio 2024 con l’acquisto e I’ importazione di 10 kg. di

cocaina contestati a Iannuzzi, Aufiero Romina e Giampiero dal gruppo Carlos, successivamente il 5 agosto 2024. l’acquisto e I’importazione dalla Spagna

di 10 kg. di cocaina, il 12 agosto, altri 10 kg di cocaina, il 13 dicembre del 2024, l’acquisto I importazione di 5 kg di cocaina dal gruppo Carlos. Anche nella gestione autonoma della rete di importazione, Iannuzzi ha avuto rapporti con il gruppo di Barcellona, ovvero il gruppo “Gafita”.

In particolare il 29 luglio 2024, con l’acquisto e l’importazione di 10 kg. di

cocaina, il 5 settembre 2024, con l’acquisto di 15 kg di cocaina e il 15 settembre 2024 con l’acquisto e I’ importazione dalla Spagna di 15 kg di cocaina.

DOVE FINIVA LA DROGA IMPORTATA DALLA SPAGNA?

La droga importata dalla Spagna finiva, come documentato dalla seconda parte delle indagini, su più piazze della Campania. A partire dal gruppo dei “serinesi”, quelli guidati da Mario D’Angelo. Era stata del resto proprio una visita a Serino di Iannuzzi, chiamato “zio Roberto” a far scattare le antenne degli Investigatori sul broker della droga tra Italia e Spagna. Ma alimentavano anche le piazze di Boscoreale, Altavilla Irpina, in particolare Roberto Marino, gli avellinesi Elpidio Galluccio e Sabato Ferrante e del napoletano.

GLI INTERROGATORI

Lunedì sono stati fissati gli interrogatori di garanzia degli indagati nei vari penitenziari dove sono reclusi. Aerre