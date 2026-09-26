“Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere”: ad Avellino prende il via oggi la campagna Unicef sui minori

Dal 26 settembre al 3 ottobre, oltre 400 piazze italiane si mobilitano per difendere l’infanzia colpita da conflitti, crisi climatiche e povertà. Per rispondere a questa emergenza globale e sostenere i progetti dell’UNICEF a favore dei minori vulnerabili in tutto il mondo, torna la nuova edizione della campagna “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere”.

L’iniziativa, che vede come testimonial d’eccezione Gabriele Corsi, l’Ambasciatore di Buona Volontà dell’UNICEF Italia, si svolgerà dal 26 settembre al 2 ottobre, quando i volontari dell’UNICEF saranno presenti in oltre 400 piazze e centri provinciali in tutta Italia.

Con una donazione minima di 15€, sarà possibile ricevere una piantina di ulivo accompagnata da un’elegante shopperbag UNICEF in cotone. Un piccolo gesto che ha un valore immenso: ogni piantina acquistata si trasforma in un aiuto concreto per garantire cibo, cure mediche, istruzione e protezione ai bambini intrappolati nelle emergenze in tutto il mondo.

Ad Avellino i volontari vi aspettano presso la sede di Via Nappi, nei giorni:

26 settembre dalle 9.00 alle 13.00,

28 settembre dalle 16.00 alle 19.30,

30 settembre dalle 16.00 alle 19.30,

2 ottobre dalle 9.00 alle 13.00,

Potete trovare l’iniziativa presso le Farmacie Capozzi, presenti e vicine a voi nei seguenti comuni:

Montemiletto, in via Passo Serra 31,

Capriglia Irpina, in via San Sebastiano 15.

A chiusura della Campagna dell’Ulivo con un appuntamento speciale, all’insegna della solidarietà e della comunità. Il 3 ottobre, in occasione della Festa della Castagna, ad Ospedaletto, i volontari saranno presenti insieme all’Istituto Comprensivo Statale “Guido Dorso” di Mercogliano.