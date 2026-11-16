Ufita, dalla Regione Campania quasi 12 milioni di euro per il territorio e gli operai forestali

“Con quasi 12 milioni di euro per la Comunità Montana dell’Ufita investiamo nella sicurezza del territorio e nel lavoro degli operai idraulico-forestali. Prevenire il dissesto idrogeologico e gli incendi, prenderci cura dei boschi e proteggere le comunità delle aree interne significa dare una risposta concreta ai bisogni di questi territori” lo dichiara l’Assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Carmela Serluca intervenendo dopo le preoccupazioni espresse dai lavoratori. La Regione Campania ha completato in tempi particolarmente rapidi le procedure necessarie per rendere disponibili le prime risorse. Oltre 2,3 milioni di euro, pari al 20% del finanziamento complessivo, sono già in pagamento. Il mandato è stato emesso dalla Ragioneria regionale venerdì 13 novembre e, secondo i normali tempi tecnici, le risorse saranno a giorni nelle casse della Comunità Montana. È importante ricordare con chiarezza i tempi. La Regione aveva dato il via alla progettazione già il 10 marzo 2025, mettendo la Comunità Montana nelle condizioni di predisporre il progetto. Il progetto esecutivo è stato trasmesso dall’Ente il 23 ottobre 2026. Da quel momento la Regione ha impresso una forte accelerazione: il 9 novembre l’intervento è stato ammesso a finanziamento per quasi 12 milioni di euro; il 12 novembre è stata disposta la liquidazione dell’anticipazione e già il giorno successivo, 13 novembre, è stato emesso il mandato di pagamento. Un risultato significativo, soprattutto perché parliamo di fondi europei FESR, che richiedono procedure rigorose, verifiche puntuali e il rispetto di precise regole amministrative, tecniche e ambientali. In meno di tre settimane dalla presentazione del progetto esecutivo, la Regione ha completato tutti i passaggi di propria competenza necessari a mettere concretamente a disposizione le prime risorse. Ma il significato di questo investimento va ben oltre gli aspetti finanziari. Investire nella forestazione significa investire nella sicurezza dei nostri territori e nella prevenzione. Queste risorse consentono alla Comunità Montana di proseguire gli interventi programmati e di garantire il lavoro degli operai idraulico-forestali. Con la loro presenza quotidiana rappresentano un vero presidio del territorio: curano e mantengono le aree boschive, contribuiscono alla prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico e svolgono un lavoro prezioso per proteggere le comunità e il patrimonio ambientale dell’Ufita. Prendersi cura delle aree interne significa intervenire prima dell’emergenza, tutelare il territorio e sostenere concretamente chi ogni giorno lavora per mantenerlo sicuro. La collaborazione con la Comunità Montana dell’Ufita continuerà ora nella fase operativa. Dopo questa prima anticipazione, le ulteriori risorse del finanziamento accompagneranno progressivamente la realizzazione degli interventi, sulla base dell’avanzamento dei lavori. Regione e Comunità Montana continueranno quindi a lavorare in sinergia per un obiettivo comune: proteggere l’Ufita, sostenere il lavoro forestale e trasformare le risorse europee in prevenzione, sicurezza e futuro per le aree interne.