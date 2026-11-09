Ufficio Scolastico Provinciale, Pagliuca riconfermata alla guida ad Avellino

AVELLINO- Fiorella Pagliuca, dirigente scolastico classe 72 e’ stata riconfermata nelI’incarico di dirigente dell’Ufficio VI, Ambito Territoriale di Avellino,.presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Come si legge nel decreto di conferimento dell’incarico firmato dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra: ” il profilo professionale della dott.ssa Fiorella Pagliuca risulti, in base alla valutazione comparativa con gli altri aspiranti, il più adeguato, in relazione al.pieno possesso delle competenze professionali per ricoprire ‘incarico di direzione dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Avellino – dell’U.S.R. per la Campania”. Spettera’ alla riconfermata dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale “assicurare lo

svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti per il predetto Ufficio nel D.M. 911/2014. In particolare, tenuto conto del piano della performance, vengono definiti i seguenti obiettivi:Assicurare l’efficace svolgimento delle procedure dirette a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico (organico, graduatorie, mobilità, ecc.) e delle procedure relative al Particolare riguardo ai procedimenti disciplinari del personale del contenzioso con comparto scuola; Garantire il supporto al funzionamento amministrativo contabile alle ii.ss. statali, anche nominando 1 Commissari ad acta entro 10 giomi dalla ricezione della comunicazione di mancata approvazione del programma annuale o del conto consuntivo delle scuole;

e) Monitorare avvio e la conclusione delle contrattazioni di istituto; Impegnare ed erogare tutte le risorse finanziari assegnate e disponibili vitando economie di bilancio; e) Assicurare nei termini previsti il pagamento delle spese legali, evitando ati di precetto decreti ingiuntivi; Erogare i premi e compensi per lavoro straordinario al personale delle aree entro 10 giorni dal verificarsi dei presupposti di erogabilità;g) di trasparenza di cui al Piano Triennale della prevenzione della corruzione

della trasparenza 2021/2023”. Aerre