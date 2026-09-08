Tutto pronto per il Fiano Festival 2026: Casillo e Petracca al taglio del nastro

Torna il Fiano Festival, che nel 2026, sceglie un tema semplice e sincero: “Festa di famiglia”. Tre giorni, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre, ad Aiello del Sabato, in Irpinia, tra degustazioni, masterclass itineranti, musica, arte e cultura enogastronomica, per raccontare il Fiano di Avellino DOCG e la provincia che lo produce.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà il taglio del nastro, venerdì alle 19.30 in Via San Sebastiano, alla presenza del sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta e dell’amministrazione comunale. Accanto a loro, il vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo e il consigliere regionale e capogruppo PD in Consiglio Regionale Maurizio Petracca.

Subito dopo l’inaugurazione, Casillo e Petracca parteciperanno al primo talk di Fiano sul Divano:

ACCORCIARE LE DISTANZE, DISEGNARE IL TERRITORIO

Mobilità, infrastrutture e nuove geografie dell’Irpinia

Un dialogo su come colmare i divari tra centro e periferia, sostenendo la crescita dei piccoli paesi e la loro connessione con il resto del territorio.

Fiano sul Divano prosegue sabato, dalle 20 alle 21, con:

IL VALORE DELLA TERRA

Agricoltura, filiere e aree interne

Un secondo appuntamento che vede protagonisti l’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca, il commissario regionale di Cia Campania Stefano Di Marzo e la presidente di Coldiretti Avellino Veronica Barbati, questi ultimi imprenditori rispettivamente nel settore vitivinicolo e in quello agricolo.

Un momento istituzionale che precede tre giorni di degustazioni, masterclass itineranti, street food, musica dal vivo, luminarie e ruota panoramica, per un’edizione che conferma Aiello del Sabato come punto di riferimento del Fiano di Avellino DOCG.