Sabato 21 novembre 2026, alle ore 10:30, sarà inaugurata in Piazza Di Donato, ad Atripalda, la sede del Laboratorio Civico Tutt’Atripalda.

L’apertura della sede rappresenta un primo momento pubblico di un percorso che nasce dalla volontà di riportare il confronto sui temi della città al centro della partecipazione civica, creando occasioni di incontro tra cittadini, associazioni, professionisti, realtà produttive e quanti intendano offrire il proprio contributo alla comunità atripaldese.

Tutt’Atripalda nasce come laboratorio di idee, proposte e iniziative, aperto alle diverse sensibilità e alle competenze presenti sul territorio. Un luogo nel quale le questioni che riguardano la città possano essere affrontate attraverso l’ascolto, l’approfondimento e il confronto, senza preclusioni e senza appartenenze precostituite.

La scelta di dotarsi di una sede fisica risponde all’esigenza di dare continuità e concretezza a questo percorso, offrendo alla comunità un punto di riferimento stabile, nel quale incontrarsi, discutere, elaborare proposte e promuovere iniziative di interesse collettivo.

La qualità della vita, la vivibilità urbana, i servizi, l’ambiente, la cultura, le politiche sociali, le opportunità per le giovani generazioni e la valorizzazione delle risorse locali saranno alcuni dei temi sui quali il Laboratorio intende sviluppare occasioni di confronto e approfondimento.

L’ambizione è quella di recuperare il valore della partecipazione anche al di fuori delle tradizionali scadenze elettorali, restituendo ai cittadini la possibilità di essere interlocutori attivi nelle riflessioni sul presente e sul futuro della propria città.

L’inaugurazione di sabato sarà l’occasione per illustrare le finalità dell’iniziativa, condividere le prime idee e raccogliere disponibilità e contributi.