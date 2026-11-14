Tutt’Atripalda, il laboratorio civico prende forma

ATRIPALDA. Entra nella fase operativa il Laboratorio Civico Tutt’Atripalda, che sabato 21 novembre, alle ore 10.30, inaugurerà ufficialmente la propria sede in Piazza Di Donato, aprendola alla cittadinanza come luogo di incontro, ascolto, partecipazione ed elaborazione di proposte per il futuro della città.

Nel corso dell’ultima riunione è stata condivisa l’impostazione organizzativa del laboratorio, fondata su una struttura snella, senza cariche gerarchiche, ma con ruoli funzionali e responsabilità operative nei settori del coordinamento, della comunicazione, dell’ascolto, della progettazione e dell’organizzazione.

Sono già state raccolte le prime disponibilità ad assumere compiti operativi nelle diverse aree funzionali. Il percorso resta aperto al contributo di ulteriori cittadini interessati a partecipare attivamente.

Accanto alla fase organizzativa, l’incontro ha segnato anche l’avvio del confronto sui primi temi che riguardano Atripalda, introducendo questioni di interesse cittadino che saranno progressivamente approfondite attraverso il dialogo, l’ascolto e la costruzione condivisa di proposte.

La sede di Piazza Di Donato rappresenterà il punto di riferimento stabile del laboratorio: uno spazio aperto alla partecipazione, nel quale raccogliere idee, segnalazioni e proposte, promuovere occasioni di confronto e favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini.

L’inaugurazione di sabato 21 novembre, alle ore 10.30, in Piazza Di Donato, segnerà dunque l’avvio pubblico delle attività del laboratorio, con la presentazione del percorso organizzativo e delle prime iniziative. L’incontro sarà aperto a tutti i cittadini interessati a conoscere il progetto e a contribuire alle sue attività.