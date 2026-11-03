Tutela dell’ambiente e della salute, Monteforte Irpino porta il problema degli abbruciamenti in Prefettura

È grazie all’iniziativa del Sindaco di Monteforte Irpino Siricio, che ha formalmente rappresentato le criticità legate agli abbruciamenti dei residui vegetali sul territorio comunale, che la Prefettura di Avellino ha convocato per oggi, 3 novembre, alle ore 16:00, un tavolo istituzionale dedicato alla questione.

Un passaggio significativo, che dimostra come l’attenzione verso i problemi del territorio debba tradursi in iniziative concrete e in un dialogo diretto con le istituzioni competenti.

All’incontro sono stati invitati Regione Campania, Provincia di Avellino, Comuni interessati, Parco Regionale del Partenio, ASL, ARPAC, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

La posizione dell’Amministrazione comunale è chiara: la salute dei cittadini è una priorità assoluta, ma ogni soluzione dovrà tenere nella giusta considerazione anche le esigenze degli agricoltori. “Siamo consapevoli delle difficoltà che quotidianamente affrontano coloro che lavorano la terra e dell’importanza che l’agricoltura riveste per l’economia, le tradizioni e la salvaguardia del nostro territorio.”

Quindi la tutela dell’ambiente e della salute pubblica non deve essere contrapposta alle legittime esigenze del mondo agricolo. L’obiettivo è individuare, attraverso il confronto con gli enti competenti, soluzioni concrete, equilibrate e sostenibili, capaci di garantire la qualità dell’aria e la salute dei cittadini, senza penalizzare ingiustamente chi vive del proprio lavoro nei campi. Monteforte Irpino non intende restare a guardare.

L’iniziativa del Sindaco testimonia la volontà dell’Amministrazione di assumere un ruolo attivo, portando le istanze della comunità nelle sedi istituzionali competenti e promuovendo un confronto serio e costruttivo.

“Non vogliamo contrapposizioni tra cittadini e agricoltori, ma risposte che tengano insieme il diritto alla salute, la tutela dell’ambiente e il rispetto per chi lavora la terra.”

È con questo spirito che l’Amministrazione comunale affronta la questione: ascoltando le diverse esigenze, ricercando soluzioni condivise e mettendo sempre al centro il bene della comunità. Difendere la salute, rispettare il lavoro degli agricoltori e proteggere il territorio: tre obiettivi che devono camminare insieme.

L’Amministrazione comunale continuerà a fare la propria parte, con determinazione, equilibrio e senso di responsabilità.