Tutela degli animali in Campania, dalla XII Commissione la proposta per il servizio veterinario di base

Promuovere una sanità veterinaria pubblica accessibile e rafforzare le tutele sul territorio campano. È questo il risultato principale dell’incontro istituzionale tenutosi tra una delegazione della XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali (parte dell’Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori) e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Flocco, presidente della Commissione Ambiente della Regione Campania.

Alla riunione hanno preso parte per la XII Commissione Maria Caiafa, Luigi Giovenco, Laura Vitiello e Sara Spiniello. Al centro del confronto, la consegna ufficiale di una proposta di legge volta a istituire un servizio sanitario veterinario di base in Campania, accolta con apertura e disponibilità dal presidente Flocco.

I punti chiave della proposta di legge

Il documento consegnato in Regione delinea un percorso strutturato su tre direttrici principali:

– Studio di fattibilità: un’analisi tecnica per mappare risorse economiche, personale e strutture attivabili sul territorio, con l’obiettivo di colmare il divario rispetto ad altre regioni già attrezzate ed evitare la migrazione sanitaria.

– Assistenza garantita h24: la valutazione di una rete integrata tra presìdi territoriali, professionisti e ambulanze veterinarie, per assicurare interventi tempestivi anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e nelle aree più periferiche.

– Programmazione graduale e trasparente: un approccio basato sull’analisi preliminare dei fabbisogni reali e della sostenibilità dei costi prima della fase attuativa.

Un’agenda ampia per i diritti degli animali

Oltre all’emergenza sanitaria, il tavolo di lavoro ha affrontato altre priorità legate al benessere animale in Campania: dalla gestione dei gattili al sostegno alle adozioni, fino al contrasto al bracconaggio e alla caccia, al monitoraggio degli allevamenti e alla regolamentazione dei circhi.

“Per moltissime famiglie gli animali d’affezione rappresentano un punto di riferimento affettivo imprescindibile e, nei momenti di emergenza, i cittadini non possono essere lasciati soli”, dichiara la delegazione della XII Commissione. “Accogliamo con grande soddisfazione la sensibilità dimostrata dal presidente Flocco verso questa proposta di legge. Continueremo a lavorare con determinazione affinché la Regione Campania si doti al più presto di un presidio sanitario veterinario moderno ed efficiente”