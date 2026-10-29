Tumori, dopo l’indagine di Procura e Iss: la presenza di sorgenti di contaminazione può essere concausa

AVELLINO- Ventuno per cento in più della mortalità per tumore maligno polmonare, diciassette per cento in più dell’incidenza dei tutti tumori maligni complessivi e venticinque per cento in più dell’incidenza del tumore della mammella tra la popolazione femminile. Sono alcuni dei dati riferiti alle analisi a livello del singolo comune hanno invece evidenziato alcune aree con un maggior numero di eccessi di rischio rispetto al resto della popolazione regionale campana. In particolare, è emerso che per alcune patologie il rischio aumenta al crescere dell’Indicatore ambientale (IRC), passando da una classe di IRC a quella successiva (dai comuni meno impattati a quelli maggiormente impattati)..Ciò è stato osservato nella popolazione generale di tutte le età:.di entrambi i sessi, per la mortalità per tumore polmonare e per l’incidenza dei tumori totali;.tra i soli maschi, per la mortalità per tumore della vescica e per l’incidenza del tumore del testicolo; tra le sole femmine, per l’incidenza del tumore polmonare e della mammella e nella sotto-popolazione di età pediatrica adolescenziale (età tra 0 e 19 anni), per l’ospedalizzazione per malattie respiratorie acute. E’ uno dei punti centrali dell’indagine commissionata dalla Procura della Repubblica di Avellino e realizzata da un gruppo di studio dell’istituto Superiore di Sanita’. Il gruppo di lavoro guidato dalla dottoressa Lucia Fazzo (responsabile scientifico), e dai componenti Bauleo, Bocca, De Santis, Manno, Miniero, Iamiceli, Iavarone eRuggieri. Abbiamo chiesto alla responsabile scientifica, la dottoressa Lucia Fazzo, alcuni chiarimenti su quelli che sono i risultati emersi dall’indagine compiuta sugli 86 comuni rientranti nella competenza della Procura di Avellino per cui e’ stata commissionata l’indagine scientifica.

Dottoressa, alla luce di questa indagine c’è un nesso tra inquinamento e patologie tumorali, soprattutto in provincia di Avellino?

“Quello che abbiamo visto è che ci sono dei comuni nei quali sono presenti potenziali sorgenti di contaminazione; in questi comuni, maggiormente impattati, c’è un rischio specifico per alcune patologie superiore rispetto ai comuni in cui l’impatto è inferiore. Come ricorderete dall’anno scorso, l’impatto di tipo ambientale è stato valutato sia in base alle aziende e alle attività antropiche presenti sui territori comunali, sia in base alla percentuale di popolazione che vive in prossimità di queste attività. Abbiamo ovviamente valutato anche la potenziale pericolosità di tali attività, che spaziano dal livello industriale fino agli sversamenti illegali di rifiuti o al trattamento dei rifiuti stessi. Sappiamo che si tratta di patologie che hanno diversi fattori di rischio in grado di incidere sulla salute della popolazione. Tuttavia, dal nostro studio è emerso che nei comuni in cui questo impatto è maggiore si registra anche un rischio più elevato per alcune patologie. Questa è l’indicazione di un possibile effetto non solo causale, ma anche concausale, in cui la contaminazione ambientale interagisce con altri fattori di rischio su specifiche patologie”.

Parliamo di comuni dell’area con indice di rischio in quale fascia? Dalla 4 alla 6, o dalla 5 alla 6?

“Sì, c’è l’elenco. Abbiamo individuato dei comuni di riferimento: si tratta di otto comuni nei quali, in base alle nostre stime, non vi è popolazione residente in prossimità di nessuno dei siti censiti.

Quello che abbiamo osservato è che, per alcune patologie, passando a classi di rischio via via maggiori, si registra un progressivo aumento del rischio. In particolare, l’aumento riguarda i comuni che si trovano nella classe con l’impatto maggiore, ovvero la famosa classe 6 che avevamo visto l’anno scorso. Tuttavia, in alcune situazioni e per specifiche patologie, il rischio aumenta gradualmente man mano che si passa a una classe di rischio superiore”.

Per la classe 6 si dovrebbe parlare di tre comuni, mi pare. Quali sono le aree più a rischio, dottoressa? Si è parlato della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato.

“Sull’indicatore, in base ai dati disponibili forniti dagli enti regionali (che ringrazio per la collaborazione), abbiamo elaborato le informazioni relative ai siti presenti sul territorio nel periodo 2016-2018. In base a questi dati, sono emersi tre comuni con un maggiore impatto di rischio da sorgenti antropiche, che rientrano nella classe 6: si tratta di Avellino, Atripalda e Solofra.

Volendo fotografare un’immagine a ridosso di questi risultati che ci ha riferito, che quadro ne emerge?

“Prima di tutto dobbiamo tener conto che abbiamo effettuato una valutazione interna all’interno degli 86 comuni della Procura del Tribunale di Avellino, che ha commissionato l’attività all’istituto. Non c’è quindi un confronto con altri comuni della regione Campania o di altre aree.

Emerge e si conferma, sia dal punto di vista ambientale sia di potenziale rischio per la salute, che tra questi 86 comuni vi è un’area in cui la situazione ambientale è buona (gli otto comuni a rischio molto basso, dove non risiede popolazione in prossimità dei siti censiti). Al contempo, vi sono alcuni comuni che richiedono una particolare attenzione, che sono quelli che abbiamo menzionato”.

Dal punto di vista sanitario, sulla scorta di questi risultati significativi, c’è bisogno di approfondire e attuare screening o visite a più livelli?

“Su questo è stata fatta una valutazione anche con il Procuratore. Questa indagine è stata commissionata dalla Procura con l’obiettivo di utilizzare potenzialmente questi dati per organizzare attività investigative, ma su questo risponderà il procuratore. Dopodiché, il procuratore ha valutato che questi dati rivestono anche un interesse di sanità pubblica. Sono emersi alcuni comuni più critici, e noi mettiamo questi dati a disposizione delle autorità sanitarie locali affinché possano valutare interventi mirati, sia a livello ambientale sia sanitario, nelle aree in cui focalizzare l’attenzione”. Aerre