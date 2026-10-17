Tumore dello stomaco, avviato al Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino un nuovo protocollo terapeutico

Un nuovo protocollo terapeutico per il tumore dello stomaco. Nell’Oncologia di Ariano Irpino parte il primo trattamento con il farmaco immunoterapico durvalumabin combinazione con la chemioterapia standard FLOT, destinato a un paziente irpino oncologico in cura presso l’ospedale “Frangipane-Bellizzi”.

L’Unità Operativa Complessa di Oncologia di Ariano, sotto la direzione del dottor Giuseppe Santabarbara, è la prima struttura nella provincia di Avellino ad aver aderito al programma di accesso allargato, consentendo ai pazienti eleggibili di beneficiare precocemente di uno schema terapeutico all’avanguardia.

L’integrazione dell’immunoterapia con la chemioterapia segna un fondamentale passo in avanti nella cura della patologia, come confermato dai risultati dello studio internazionale MATTERHORN.

Lo studio ha dimostrato infatti una riduzione del rischio direcidiva e progressione, prolungando in modo statisticamente significativo la sopravvivenza del paziente e riducendo il rischio di ricaduta della malattia.

«Continuare ad offrire ai nostri pazienti le migliori opportunità di cura disponibili è l’obiettivo che guida ogni giorno il nostro lavoro – dichiara il Direttore dell’Oncologia di Ariano Irpino – L’adesione a questo ulteriore programma di accesso allargato conferma il nostro impegno nel rendere concretamente accessibile l’innovazione terapeutica. Ringrazio la Direzione Strategica per il costante sostegno a queste iniziative e tutti i professionisti che ne rendono possibile la realizzazione. Continueremo su questa strada, perché i nostri pazienti meritano il massimo impegno».

Un nuovo traguardo per l’Asl Avellino che conferma la centralità della persona nel percorso di cura, coniugando l’eccellenza della ricerca clinica internazionale con l’offerta di salute sul territorio.